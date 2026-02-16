Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde faaliyet gösteren özel bir maden işletmesinde yaşanan göçük hadisesi, tüm şehri yasa boğdu. Yer altında meydana gelen toprak kayması sonucu üç işçinin mahsur kaldığı bilgisinin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı profesyonel tahlisiye ekiplerinin zamanla yarıştığı operasyonun ilk evrelerinde maden işçisi İsmet Kabuk, yaralı olarak kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Ancak göçük altında kalan diğer iki madenciden gelen haberler, arama-kurtarma çalışmalarının seyrini hüzne çevirdi.

Yedi saatlik kritik mücadele ve acı kayıp

Göçük altında mahsur kalan işçilere ulaşmak amacıyla yerin metrelerce altında yürütülen yoğun mesai yaklaşık yedi saat boyunca kesintisiz devam etti. Kurtarma uzmanlarının titizlikle yürüttüğü tahliye çalışmaları neticesinde, 46 yaşındaki Veysel Oruçoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı. Maden ocağından büyük bir üzüntü eşliğinde çıkarılan Oruçoğlu’nun cenazesi, otopsi işlemleri gerçekleştirilmek üzere sağlık ekipleri tarafından morga nakledildi. Ekiplerin bölgedeki varlığı, diğer bir kayıp olan Ziya Kiret’e ulaşmak için seferber edilmiş durumda.

Ziya Kiret için tahliye çalışmaları devam ediyor

Arama-kurtarma ekipleri, göçük altındaki ikinci isim olan Ziya Kiret’in naaşını yüzeye çıkarmak için teknik operasyonlarını sürdürüyor. Maden sahasının zorlu koşulları altında güvenli bir koridor oluşturmaya çalışan uzmanlar, naaşın zarar görmeden çıkarılması için büyük bir hassasiyet sergiliyor. Yer üstünde bekleyen ailelerin ve mesai arkadaşların endişeli bekleyişi sürerken, ekiplerin en kısa sürede tahliye işlemini tamamlayarak maden sahasındaki çalışmaları nihayete erdirmesi bekleniyor.

Vali Hacıbektaşoğlu sahadaki gelişmeleri takip ediyor

Olayın vuku bulduğu ilk anlardan itibaren devletin ilgili kademeleri bölgedeki koordinasyonu yakından izliyor. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, bizzat maden ocağına giderek yürütülen kurtarma faaliyetlerini yerinde inceledi. Yetkililerden teknik detaylar ve çalışmaların ilerleyişi hakkında kapsamlı bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, hayatını kaybeden madencilerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletirken, olayın nedenlerine dair incelemelerin de sürdüğünü bildirdi.

