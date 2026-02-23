Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın girişimiyle 2025 yılının aralık ayında hizmete alınan Stüdyo Kültürpark, kentte önemli bir ihtiyaca yanıt verdi. Profesyonel ekipmana erişimde zorluk yaşayan genç müzisyenler, belediye desteğiyle kayıt yapma imkânına kavuştu.

Merkez yalnızca gençlere değil, her yaştan yurttaşa hizmet veriyor. Rap müzikten halk müziğine kadar farklı türlerde üretim yapan müzisyenler, Kültürpark Celal Atik Spor Salonu bünyesindeki stüdyoda çalışmalarını sürdürüyor.

“Yaşama dokunan hizmet”

Bağlamasıyla stüdyoda kayıt alan Deniz Çetin, uzun süredir müzikle ilgilendiğini belirterek merkezin önemli bir boşluğu doldurduğunu söyledi. Çetin, profesyonel bir stüdyoda kayıt maliyetinin birçok müzisyen için yüksek olduğuna dikkat çekti. Sanat üretimini kolaylaştıran bu tür hizmetlerin kent yaşamı açısından değer taşıdığını ifade etti.

“Beklentimin üzerinde bir ortam”

Rap müzik üreticisi Efe Darıcıoğlu ise evindeki imkânların ardından belediyenin stüdyosunu tercih ettiğini aktardı. İlk deneyiminde teknik destek ve ekipman kalitesinden memnun kaldığını belirten Darıcıoğlu, ses yalıtımı ve teknik altyapının profesyonel düzeyde olduğunu kaydetti. Böyle bir imkânın İzmir’de ücretsiz sunulmasını önemli bulduğunu dile getirdi.

Dünya standartlarında donanım

Stüdyo, son teknoloji ekipmanla donatıldı. Ses izolasyonu titizlikle yapılan merkezde Mac Studio işlemciler, Universal Audio ses kartları, Genelec referans monitörler, Nord synthesizer’lar ve profesyonel davul setleri yer alıyor. Piyasada yüksek bütçe gerektiren kayıt altyapısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz sunuluyor. Dinamik tasarımıyla dikkat çeken merkez, yalnızca kayıt alanı değil, aynı zamanda müzisyenler için etkileşim ve üretim noktası niteliği taşıyor. Stüdyodan yararlanmak isteyenler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili başvuru sistemi üzerinden kayıt oluşturabiliyor.