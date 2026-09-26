Eylül ayının son günlerinde gökyüzü tutkunlarını ve doğaseverleri büyüleyen Hasat Dolunayı, 26 Eylül Cumartesi akşamı itibarıyla gökyüzünde parlamaya başladı. Sonbahar ekinoksuna en yakın tarihte gerçekleşen dolunay olma özelliği taşıyan bu doğa olayı sonrasında vatandaşlar "Eylül ayı dolunayı Türkiye'den izleniyor mu?", "Hasat Dolunayı saat kaça kadar sürecek?" sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu. Peki, gökyüzünde kendini gösteren bu doğa olayının özellikleri neler? İllere göre Ay en parlak hangi saatlerde izlenecek? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

26 EYLÜL BU AKŞAM DOLUNAY VAR MI, SAAT KAÇTA ZİRVEYE ULAŞTI?

26 Eylül 2026 Cumartesi günü Ay, tam dolunay evresine resmen ulaştı. Astronomik takvime göre dolunayın tam zirve anı Türkiye saatiyle 19.49'da gerçekleşti. Zirve saati geride kalsa bile Ay, bu akşam ve gece boyunca gökyüzünde tüm parlaklığıyla ve tam küre formunda görünmeye devam ediyor. Gökyüzünü izleyenler, hem bu gece hem de yarın akşam dolunaya son derece yakın, göz alıcı bir parlaklıkla karşılaşmayı sürdürecek.

EYLÜL DOLUNAYI ŞEHİRLERE GÖRE SAAT KAÇTA GÖRÜLÜYOR?

Dolunayın gökyüzündeki hareketi ve en net izlenebildiği saatler bulunulan şehre göre değişiklik gösteriyor. Ay'ın ufukta yükselişi batıdan doğuya farklılık sergilerken, Ankara'da yaklaşık 18.11'de beliren Ay gece yarısı saat 00.20 civarında ufuktaki en yüksek ve en belirgin konumuna ulaşıyor. İstanbul'da ise yaklaşık 18.35'te doğan dolunay, gece boyunca kentin silüetini aydınlatmayı sürdürüyor.

HASAT DOLUNAYI NEDİR VE NEDEN BU İSİMLE ANILIR?

Eylül ayında meydana gelen bu özel gökyüzü olayı "Hasat Dolunayı" adıyla biliniyor. Hasat Dolunayı, Kuzey Yarımküre'de her yıl sonbahar ekinoksuna en yakın tarihe denk gelen dolunaya verilen geleneksel bir isimdir. Ekinoks tarihine olan yakınlığı nedeniyle bazı yıllarda ekim ayına sarkan bu doğa olayı, 2026 yılında 26 Eylül gecesiyle buluştu.

2026 HASAT DOLUNAYI TÜRKİYE'DEN NASIL İZLENİR?

Havanın açık ve bulutsuz olduğu tüm bölgelerde Eylül ayı dolunayı Türkiye'nin dört bir yanından çıplak gözle rahatlıkla görülebiliyor. Herhangi bir özel gözlem ekipmanına veya teleskoba ihtiyaç duyulmuyor. Ancak görsel şöleni çok daha net seyretmek ve detayları kaçırmamak isteyenlerin, şehir ışıklarından ve ışık kirliliğinden uzak, açık alanları tercih etmesi tavsiye ediliyor.

DOLUNAY NASIL OLUŞUR?

Dolunay, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya'nın Güneş ile Ay arasında kaldığı evrede meydana geliyor. Bu konumda Ay'ın Dünya'ya bakan yüzeyi Güneş ışığını doğrudan ve tamamen alıyor. Böylece Dünya'nın gece yaşanan tarafında kalan herkes, hava şartlarının elverdiği ölçüde Ay'ı gece boyunca tam bir daire şeklinde parlak biçimde görebiliyor.