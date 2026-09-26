Başkalarının Hayatı Hülya kimdir sorgusu ekran başındakilerin diline düşerken, hırs küpü bir genç kızı canlandıran Eylül Lize Kandemir adeta döktürdü sahnede. Fakir mahalleden çıkıp sosyetenin göbeğine oturmaya ant içmiş bir karakteri izliyoruz tırnaklarını bileyerek.

Dizinin yayına girmesiyle birlikte genç oyuncunun kim olduğu da merak konusu oldu bir anda. Ortalık fena karıştı.

Başkalarının Hayatı dizisindeki Hülya kimdir ve Eylül Lize Kandemir kaç yaşında?

İstanbul'da 24 Aralık 2001 senesinde doğan 24 yaşındaki Eylül Lize Kandemir, Başkalarının Hayatı dizisinde zengin bir yaşama kavuşmak için sınır tanımayan üniversite öğrencisi Hülya karakterini canlandırıyor. Cebinde beş kuruş parası olmayan ama kafasında türlü kurnazlıklar dönen bu genç kız, gözünü yükseklere dikmiş durumda.

Zor bir rolün üstesinden geldi. Yılların efsane Meksika dizisi Rubi'den uyarlanan bu zorlu hikayede başrolü sırtlanan oyuncu, tavizsiz duruşuyla ekranda sağlam bir iz bıraktı.

Mühendislik sıralarından setlere uzanan hayat hikayesi

Sanat camiasında pek alışık olmadığımız cinsten bir diplomaya sahip genç oyuncu. Sayılarla arasını iyi tutup ardından kendini tiyatro sahnelerine atan Kandemir hakkındaki temel ayrıntılar tablodaki gibi sıralandı:

Merak Edilen Konu Oyuncunun Bilgileri Doğum Tarihi ve Şehri 24 Aralık 2001, İstanbul Güncel Yaşı 24 Yaşında Bitirdiği Üniversite Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Aldığı Oyunculuk Dersi Craft Tiyatro, Erbulak Evi, Tansu Biçer Dizideki Rol İsmi Hülya (Başkalarının Hayatı)

Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünü bitirdi bitirmesine ama kalbindeki oyunculuk ateşini söndüremedi. Sonunda tutkusunun peşinden gitti.

Kardeşlerim dizisindeki çıkışı ve Masumiyet Müzesi tecrübesi

Televizyon izleyicisi onu aslında yabancı görmüyor. ATV ekranlarının fenomen projesi Kardeşlerim dizisinde oynadığı Yasmin Yılmaz rolüyle milyonların aklında yer edindi. Ardından Ay Yapım imzalı Masumiyet Müzesi dizisinde Füsun karakterini üstlenerek çıtayı epey yukarı koydu.

Zemheri ve Ah Nerede setlerinde pişen Kandemir, şimdi ilk başrolüyle rüştünü herkese gösteriyor. Yolu epey açık görünüyor.