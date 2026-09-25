Cem Temel Saraçoğlu vefat haberi sabah saatlerinde eğitim kurumuna ulaştı ve dersliklerde derin bir sessizlik hakim oldu. İl genelindeki okullarda büyük yankı uyandıran bu kayıp sonrası okul yönetimi ve öğretmen arkadaşları taziye bildirimleri paylaştı.

Daha önce Hekimhan ilçesinde de görev yapan sevilen öğretmenin arkasında bıraktığı başarılar ve yetiştirdiği sayısız öğrenci Malatya genelinde minnetle anılıyor. Acı haberin ardından sevenleri ve sendika temsilcileri ailenin acısını paylaşmak üzere bir araya geldi.

Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesinde hüzünlü veda

Saraçoğlu, görev yaptığı süre boyunca öğrencilerine yalnızca yabancı dil öğretmekle kalmadı, aynı zamanda onların akademik yolculuklarında rehberlik üstlendi. Okul bahçesinde toplanan mesai arkadaşları ve öğrencileri, sınıflarda bıraktığı silinmez hatıraları duygusal ifadelerle paylaştı.

Bilgi Başlığı Detay Görev Yeri Malatya Yeşilyurt Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi Branşı İngilizce Öğretmenliği Vefat Tarihi 25 Eylül 2026 Önceki Görev Yeri Malatya Hekimhan Eşi Damla Özbay Saraçoğlu

Eğitim camiası sarsıldı. Damla Özbay Saraçoğlu ile evli olan başarılı öğretmenin cenaze törenine çok sayıda meslektaşı, akrabası ve mezun ettiği öğrencileri katılarak son görevlerini yerine getirdi.

Cem Temel Saraçoğlu neden öldü?

Cem Temel Saraçoğlu, uzun süredir mücadele ettiği ağır rahatsızlığa bağlı komplikasyonlar neticesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan emektar öğretmen, genç yaşta hayata gözlerini yumdu. Rahatsızlığın kesin tıbbi tanısına ilişkin aile mahremiyeti gözetilerek ayrıntılı bir teşhis paylaşılmadı.

Hastalık süreci çetin geçti. Hastanedeki tedavi aşamasında moralini yüksek tutmaya çalışan eğitimcinin durumu son günlerde ağırlaştı ve yoğun bakım servisinde hekimlerin gösterdiği tüm çabalar ne yazık ki sonuçsuz kaldı.

İl müdürlüğü ve sendikadan başsağlığı mesajı

Vefatın ardından Malatya İl Millî Eğitim Müdürü Behçet Bakır taziye mesajı yayımlayarak ailenin acısını paylaştı. Bakır açıklamasında, Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi öğretmeni Cem Temel Saraçoğlu kaybetmenin derin teessürünü yaşadıklarını belirterek kederli ailesine, öğrencilerine ve maarif çalışanlarına sabır diledi.

Taziye mesajları peş peşe geldi. Merhumun üyesi olduğu Eğitim-İş Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kara da yayımladığı duyuruda kıymetli bir yol arkadaşlarını zamansız kaybetmenin acısını paylaştıklarını ifade ederek tüm eğitim emekçilerine başsağlığı temennisini iletti.