Mutfakta yemeklerin üzerini kapatmak, yiyecekleri saklamak ve fırında pişirme sırasında sıkça kullanılan alüminyum folyo, her gıda için aynı sonucu vermiyor. Özellikle asitli ve tuzlu yiyeceklerde kullanım şekli önem taşıyor.

Yüksek sıcaklık, uzun temas süresi ve yemeğin içeriği bir araya geldiğinde folyonun yüzeyinden yiyeceğe geçen alüminyum miktarı artar. Bu nedenle özellikle saklama sırasında folyonun hangi yemeklerde kullanıldığına dikkat etmek gerekiyor.

Domates ve limonda dikkat

Domates, limon, sirke ve bazı soslar yüksek asit içeriyor. Bu tür yiyeceklerin alüminyumla teması metalin yüzeyden çözünmesini kolaylaştırır. Yoğun tuz içeren gıdalarda da benzer bir etkileşim görülür.

Bu nedenle salçalı, limonlu veya tuzlu yemekleri uzun süre folyoya sarılı halde tutmak yerine cam ya da gıdaya uygun saklama kaplarına almak daha doğru bir seçenek olur.

Sıcak yemeği folyoda saatlerce bırakmayın

Bir diğer önemli nokta sıcaklık. Fırında kısa süreli folyo kullanımıyla sıcak yemeğin saatlerce folyoya sarılı bekletilmesi aynı değil. Sıcaklık ve temas süresi arttıkça yiyecekle alüminyum arasındaki etkileşim de yükselir.

Yemek piştikten sonra uzun süre saklanacaksa farklı bir kaba aktarılması tercih edilir.

Her yiyeceği folyoya sarmayın

Folyo, kuru ve nötr bazı gıdaları kısa süre kapatmak için kullanılır. Ancak turşu, meyve dilimleri, salçalı yemekler ve limonlu yiyeceklerde aynı yöntem uygun değildir.

Bu ürünlerde cam veya gıdaya uygun saklama kaplarının kullanılması hem metal temasını önler hem de yiyeceğin tadında oluşacak değişikliklerin önüne geçer.

Parlak mı mat mı tartışmasında asıl ayrıntı başka

Alüminyum folyonun bir tarafının parlak, diğer tarafının mat olması üretim sürecinden kaynaklanır. Normal kullanım açısından yiyeceğin hangi yüzeye temas ettiği büyük bir fark oluşturmaz.

Asıl dikkat edilmesi gereken; folyonun hangi gıdayla temas ettiği, sıcaklığın ne kadar yüksek olduğu ve yiyeceğin ne kadar süre folyoda kaldığıdır.