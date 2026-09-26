Deterjan ve yumuşatıcı fiyatlarının bütçedeki payı artarken, çamaşır yıkarken kullanılan ürün miktarını azaltmaya yönelik ev yöntemleri dikkat çekiyor. Sirke ve karbonatla hazırlanan karışımlar hem çamaşırların dokusunu korumak hem de makinedeki kireç ve deterjan kalıntılarını azaltmak amacıyla kullanılıyor.

Sirke doğal yumuşatıcı olarak kullanılıyor

Yumuşatıcı gözüne yarım çay bardağı elma veya beyaz sirke ekleniyor. Sirke, sudaki kirecin etkisini azaltırken çamaşırların sertleşmesinin de önüne geçiyor. Yıkama sırasında sirke kokusu kayboluyor.

Bir kaşık karbonat deterjan miktarını düşürüyor

Ana deterjan gözüne 1 yemek kaşığı karbonat eklenmesi suyun sertliğini azaltıyor. Böylece deterjanın etkisi artıyor ve kullanılan miktar yarıya kadar düşürülebiliyor.

Kaya tuzu da özellikle renkli çamaşırlarda kullanılan yöntemler arasında bulunuyor. Kumaşların esnekliğini korurken renklerin solmasını önlemek amacıyla tercih ediliyor.

Makine için ayda bir bakım öneriliyor

Makinenin körük lastiği ve iç bölümlerinde zamanla deterjan kalıntıları ile kireç birikiyor. Bunun için ayda bir kez boş makineye bir su bardağı sirke ve bir yemek kaşığı karbonat eklenerek yıkama yapılması öneriliyor.

Bu yöntem, içeride biriken kalıntıların temizlenmesine yardımcı oluyor.

Evde doğal yumuşatıcı nasıl hazırlanır?

Bir su bardağı elma veya beyaz sirkeye 1 yemek kaşığı karbonat ekleniyor. İstenirse karışıma 5-10 damla lavanta veya portakal uçucu yağı katılıyor.

Sirke ile karbonat tepkimeye girdiği için karışımın geniş bir kapta hazırlanması gerekiyor. Hazırlanan karışımdan her yıkamada yarım çay bardağı kadar yumuşatıcı gözüne ekleniyor.