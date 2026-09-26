Tayfun Sertkaya neden öldü sorusu kent genelinde yanıt ararken, kulüp binasına ve taziye evine çok sayıda başsağlığı ziyareti gerçekleşti. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durup spora yönelmesi adına gece gündüz ter döken emektar başkan, Bursa spor kamuoyunun ortak sevgisini kazanmıştı.

Amatör liglerde mücadele eden onlarca kulüp peş peşe başsağlığı mesajları yayımladı. Acı haber tez duyuldu.

Tayfun Sertkaya neden öldü ve vefat sebebi açıklandı mı?

Özlücespor Başkanı Tayfun Sertkaya'nın ani vefatına ilişkin resmi kurumlardan henüz kesin bir ölüm nedeni duyurulmadı. Hastane kaynakları ve yetkililer ölüm raporuna dair detayları saklı tutarken, spor camiası ani gelişen bir sağlık sorunu ihtimali üzerinde duruyor.

Kulüp cephesinden asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi. Aile yakınları merhumun ardından yalnızca dualarla anılmasını ve resmi açıklamalar dışındaki söylentilere kulak asılmamasını rica etti.

Cenaze programı ve Özlüce Mezarlığındaki defin detayları

Merhum başkan için ilk tören adını taşıdığı ve yıllarını verdiği mahallede düzenlendi. Cenaze törenine amatör futbolcular, antrenörler, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda mahalle sakini katılım sağladı. Veda programının ayrıntıları resmi tutanaklara şu bilgilerle geçti:

Veda Programı Tören Detayı Cenaze Tarihi 26 Eylül 2026 Cumartesi Namaz Vakti Öğle Namazını Müteakip Tören Yeri Bursa Nilüfer Özlüce Merkez Camii Defin Alanı Özlüce Köy Mezarlığı Görev Unvanı Özlücespor Başkanı ve BASKF Üyesi

Kılınan cenaze namazının ardından Sertkaya'nın naaşı omuzlar üzerinde ebedi istirahatgahına uğurlandı. Gözyaşları sel oldu.

Bursa futboluna adanan ömür ve kulüp yöneticiliği

Tayfun Sertkaya, sadece Özlücespor çatısı altında değil Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetim kurulu masasında da kentin sporuna yön verdi. Altyapı tesislerinin geliştirilmesi ve genç yeteneklerin keşfedilmesi hususunda her zaman elini taşın altına koydu.

Ardında derin bir boşluk bırakan tecrübeli futbol emekçisi, amatör sporun hafızasında saygıyla yaşayacak. Sahalarda adı daima anılacak.