Günlük hayatta kullanılan kelimeler yalnızca iletişim kurmaya yaramıyor, kişinin kendisiyle yaptığı iç konuşmayı da şekillendiriyor. Olumlu düşüncelerle ilişkilendirilen bazı ifadeler ise özgüveni güçlendirmek ve hedeflere odaklanmak için tercih ediliyor. İşte günlük hayatta öne çıkan 5 kelime.

“Teşekkür ederim” sahip olunanları hatırlatıyor

Listenin ilk sırasında “Teşekkür ederim” bulunuyor. Bu ifade, eksiklere yoğunlaşmak yerine hayatın içindeki güzel ayrıntıları fark etmeyi destekliyor.

Güzel geçen bir gün, sevilen birinin desteği veya keyif veren küçük bir an için teşekkür etmek, kişinin bakış açısını olumlu tarafa çeviriyor.

“Yapabilirim” sınırları değiştiriyor

“Yapamam” demek daha başlamadan kişinin önüne bir engel koyuyor. “Yapabilirim” ifadesi ise tam tersine yeni bir adım atma isteğini besliyor.

Özellikle zor görünen bir işe başlamadan önce bu sözü kullanmak, kişinin kendi kapasitesine odaklanmasını sağlıyor.

“İnanıyorum” özgüveni destekliyor

Listenin üçüncü sırasında “İnanıyorum” var. “Kendime inanıyorum” ya da “Bunun üstesinden geleceğime inanıyorum” gibi cümleler olumlu iç konuşmanın bir parçası olarak kullanılıyor.

Bu sözler tek başına sorunları çözmüyor ancak kişinin hedeflerine yaklaşırken kendisine güvenmesini ve harekete geçmesini destekliyor.

“Sevgi” olumlu duyguları öne çıkarıyor

Sevgi; yakınlık, kabul, şefkat ve bağlılık gibi duyguları çağrıştırıyor. Günlük iletişimde samimi biçimde kullanılması hem kişinin kendisiyle hem çevresindeki insanlarla kurduğu iletişime katkı sağlıyor.

Burada yalnızca başkalarına duyulan sevgi değil, kişinin kendisine karşı kullandığı dil de önem taşıyor.

Son kelime “başarı”

Beşinci sırada ise “başarı” bulunuyor. Güne başlarken veya önemli bir işe girişirken bu kelimeyi kullanmak, ulaşılmak istenen hedefi hatırlatıyor.

“Başarıya hazırım” gibi kısa bir cümle de kişinin dikkatini yapacağı işe yönelten olumlu iç konuşmalardan biri olarak öne çıkıyor.

Şansın yalnızca birkaç kelime söylemekle değiştiğini gösteren bir bilgi bulunmasa da bu 5 ifade, olumlu düşünce ve motivasyonu destekleyen günlük hatırlatıcılar olarak kullanılıyor.