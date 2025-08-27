Konya Meram Devlet Hastanesi’nde görevli göz doktoru Hasan Hüseyin Uysal, bir kadın hastayı kıyafeti nedeniyle muayene etmeyi reddederek gündeme geldi. Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Uysal’ın geçmişteki tartışmalı paylaşımları da tekrar konuşulmaya başlandı. İşte Uysal’ın kimliği ve yaşanan olayın detayları.

Hasan Hüseyin Uysal kimdir?

Hasan Hüseyin Uysal, 1960 yılında Konya’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde eğitim alırken, üçüncü sınıfta bu bölümü bırakarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne geçti ve buradan mezun oldu. Göz Hastalıkları Uzmanı olan Uysal, Konya Meram Devlet Hastanesi’nde görev yapıyor. Ayrıca, İHH Konya Şube Başkanı olarak da biliniyor. Daha önce Konya Numune Hastanesi’nde başhekim yardımcılığı yaptı, ancak 2018’de çocuk yaşta evliliği savunan sosyal medya paylaşımları nedeniyle görevinden alındı ve hakkında soruşturma başlatıldı. Uysal, şu an Meram Devlet Hastanesi’nde çalışmaya devam ediyor.

Konya’daki olay nedir?

26 Ağustos’ta, Konya Meram Devlet Hastanesi’nde göz muayenesi için gelen bir kadın hasta, Dr. Hasan Hüseyin Uysal tarafından kıyafetinin “açık” olduğu gerekçesiyle muayene edilmedi. Uysal’ın, hastaya “Kendini teşhir eden çıplakları muayene etmiyorum” dediği ve odadan çıkmasını istediği belirtildi. Olay, cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı ve geniş bir tepki topladı. Hasta, “Bana teşhirci diyemezsiniz” diyerek duruma itiraz etti, ancak Uysal muayeneyi reddetti. Konya İl Sağlık Müdürlüğü, hastanın başka bir doktor tarafından muayene edildiğini ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı ve Konya Valiliği de Uysal hakkında idari soruşturma açtı.

Sosyal medya paylaşımları ve tepkiler

Uysal’ın 2022’de sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, kadınların kıyafetlerini hedef alarak, “Konya’da bile göbeği, göğüslerinin yarısı, omuzları, bacak uyluğunun yüzde 80’i açık tipler türedi. Bu teşhir, beden satmaya giden yol değil mi?” gibi ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Bu paylaşım, tıp etiği ve hasta haklarına aykırı bulunan tutumuyla birlikte yeniden gündeme geldi. Kadın Dayanışma Komiteleri, Uysal’ın davranışlarını kınayarak soruşturmanın titizlikle yürütülmesini talep etti. Kamuoyu, olayın yargıya taşınmasını ve Uysal’ın tutumunun hesap sorulabilirliğini tartışıyor.