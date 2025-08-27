Alişan ile Eda Erol’un 2017’deki ayrılığı, magazin gündemini uzun süre meşgul etti. Alişan’ın eski nişanlısı Eda Erol hakkında Buse Varol’un yaptığı açıklamalar, bu ayrılığın perde arkasına dair yeni bir bakış açısı sundu. İşte Alişan ve Eda Erol’un ayrılık nedenleri, Buse Varol’un yorumları ve olayın detayları.

Alişan ve Eda Erol neden ayrıldı?

Alişan, Esra Erol’un kardeşi Eda Erol ile 2016’da nişanlandı. Çiftin ilişkisi, evlilik hazırlıklarıyla magazin dünyasında sıkça konuşuldu. Ancak, düğüne 1,5 ay kala, Eylül 2017’de beklenmedik bir şekilde ayrıldılar. Ayrılığın nedeni, Ece Erken’in 5 Ocak 2018’deki açıklamalarına göre, çiftin anlaşmazlıklarıydı. Erken, “Söylemezsem Olmaz” programında, Eda Erol’un beş kez nişan yüzüğünü attığını ve Alişan’ın ilişkiyi bitirdiğini belirtti. Eda Erol ise ayrılık sonrası, “Nişanlılık dönemi bir yolculuktu ve bitti. Herkese mutluluklar” diyerek kısa bir açıklama yaptı.

Buse Varol’un açıklamaları

Buse Varol, Alişan ile evlendikten sonra, 17 Ağustos 2018’de Eda Erol hakkında ilk kez konuştu. Varol, bir magazin programında Alişan’ın Eda ile nişanlandığını gördüğünde espriyle, “Alişan bekleseydi, onunla evlenirdim” dediğini aktardı. Eda’nın ayrılık haberlerine üzüldüğünü belirten Varol, “Vicdanlı bir insanım. Eda da bir genç kız, evlilik hayali kurdu. Ne kadar üzülmüştür. Kendisini tanımıyorum ama saygı duyuyorum. Sosyal medyada kıyaslanmak kırıcıydı. Belki böylesi onun için hayırlı olmuştur” dedi. Varol’un bu samimi açıklamaları, kamuoyunda olumlu karşılandı.

Alişan ve Buse Varol’un evliliği

Alişan, Eda Erol ile ayrıldıktan kısa bir süre sonra, “Dostlar Mahallesi” dizisinde rol arkadaşı olan Buse Varol ile ilişkiye başladı. Çift, 6 Mayıs 2018’de İstanbul Swissotel’de 900 kişilik bir düğünle evlendi. Varol, o dönemde 3,5 aylık hamileydi ve çift, 2019’da oğulları Burak’ı, 2021’de kızları Eliz’i kucaklarına aldı. Ancak, 2022’de çiftin evliliğinde kriz yaşandığına dair haberler çıksa da, Alişan ve Varol bu iddiaları yalanladı.