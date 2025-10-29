Son Mühür- 1988 yılında kurulan ve Türkiye’nin önde gelen özel eğitim kurumları arasında gösterilen İzmir Özel Ege Lisesi, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti. Mahkeme, okul hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verirken, sürecin yürütülmesi için üç kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirdi.

Ekonomik daralma eğitimi de vurdu

Türkiye’de son yıllarda yaşanan döviz dalgalanmaları ve yükselen işletme giderleri, eğitim sektörünü de derinden etkiledi. Artan maliyetlerin altında ezilen birçok özel okul gibi, İzmir Özel Ege Lisesi de finansal darboğazla karşı karşıya kaldı. 37 yıllık geçmişe sahip kurum, bu süreçte konkordato başvurusunda bulunarak mali yeniden yapılanma sürecine girdi.

Mahkemeden 3 aylık geçici mühlet kararı

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, “İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım Anonim Şirketi” tarafından yapılan konkordato talebini değerlendirerek, okul için 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme ayrıca, kurumun mali yapısını incelemek üzere üç kişilik bir komiser heyeti atadı.

Görevlendirilen komiserler arasında bağımsız denetçi mali müşavir Gülden Kaman, hukukçu Yaşar Can Göksoy ve işletme fakültesi öğretim görevlisi Erhan Demireli yer aldı.

“Konkordato başarılı olabilir” değerlendirmesi

Mahkeme kararında, konkordatonun başarıya ulaşma ihtimalinin bulunduğu belirtilerek, “Borçlu davacı İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım A.Ş. ile davacılar Yansı Eraslan ve Ebru Eraslan hakkında 24 Ekim 2025 tarihinden itibaren 1 yıllık kesin mühlet verilmesine, kesin mühletin sonuçlarının uygulanmasına ve ihtiyati tedbirlerin devamına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Köklü okul zorlu süreçte

Akademik başarıları ve mezun profiliyle İzmir’deki en tanınan özel eğitim kurumlarından biri olan Özel Ege Lisesi, yaşadığı mali darboğazla birlikte eğitim sektöründeki ekonomik krizin simge örneklerinden biri haline geldi. Son dönemde üretim, inşaat, perakende ve tarım gibi birçok sektörde görülen iflas ve konkordato süreçlerine, artık eğitim sektörü de eklenmiş oldu.

Eraslan’ın akademik geçmişi

Şubat 1998’den itibaren Özel Ege Lisesi Kurucu Temsilcisi olarak görev yapan Yansı Eraslan, Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden, “Enflasyon ve İşletmeler Üzerindeki Etkileri” başlıklı teziyle mezun oldu. Ardından Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Connecticut Üniversitesi’nde işletme alanında yüksek lisans (MBA) yaptı. Yüksek lisans sürecinde araştırma asistanlığı görevinde bulunan Eraslan, mezuniyetinde onur derecesiyle ödüllendirildi. Ayrıca Hartford Finansal Analistler Derneği, yalnızca bir uluslararası öğrenciye verilen bursu ona layık gördü ve finansman alanındaki üstün başarısını ödüllendirdi.

Eraslan, bir sonraki lisansüstü eğitimini Harvard Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Uluslararası Eğitim Politikası yüksek lisansı (Ed.M.) programında tamamladı. Bu süreçte hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin eğitim politikalarını araştıran Eraslan, eğitim bilimleri alanında yaklaşık 20 akademik makale yayımladı.

Son olarak Harvard Üniversitesi John F. Kennedy School of Government bünyesinde Edward S. Mason Fellow unvanıyla Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans (MPA) yaptı. Çalışmalarında özellikle mikroekonomi, makroekonomi, liderlik, müzakere analizi ve uluslararası ilişkiler konularına odaklanan Eraslan, ulusal güvenlik, kalkınma politikaları ve küresel yönetişim alanlarında da araştırmalar yürüttü ve çok sayıda akademik makale kaleme aldı.