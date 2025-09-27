Karşılaşmaya hızlı başlayan Bayern Münih, 22. dakikada Jonathan Tah’ın golüyle öne geçti. İlk yarının sonlarına doğru Harry Kane farkı ikiye çıkardı. İngiliz golcü, 65. dakikada bir kez daha ağları sarsarak dublesini yaptı. 87. dakikada Konrad Laimer'in golüyle skor netleşti ve Bayern Münih mücadeleyi 4-0 kazanarak sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

Golleriyle takımına rahat bir nefes aldıran Harry Kane, kulüp tarihine adını yazdırdı. İngiliz yıldız, Bayern Münih formasıyla çıktığı 104. maçta 100 gole ulaşarak 21. yüzyılda bu sayıya en hızlı ulaşan oyuncu oldu. Öte yandan, 61. dakikada Leon Goretzka’nın yerine oyuna dahil olan Joshua Kimmich, Bayern kariyerindeki 300. maçına çıktı. Taraftarlar, tecrübeli orta sahayı tribünlerden alkışlarla karşıladı.

Fikstür