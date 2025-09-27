Son Mühür - Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih, Allianz Arena'da Werder Bremen’i konuk etti. Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Bavyera temsilcisi, sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrılarak üç puanı hanesine ekledi.
Gol olup yağdılar
Karşılaşmaya hızlı başlayan Bayern Münih, 22. dakikada Jonathan Tah’ın golüyle öne geçti. İlk yarının sonlarına doğru Harry Kane farkı ikiye çıkardı. İngiliz golcü, 65. dakikada bir kez daha ağları sarsarak dublesini yaptı. 87. dakikada Konrad Laimer'in golüyle skor netleşti ve Bayern Münih mücadeleyi 4-0 kazanarak sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.
Tarihe geçti
Golleriyle takımına rahat bir nefes aldıran Harry Kane, kulüp tarihine adını yazdırdı. İngiliz yıldız, Bayern Münih formasıyla çıktığı 104. maçta 100 gole ulaşarak 21. yüzyılda bu sayıya en hızlı ulaşan oyuncu oldu. Öte yandan, 61. dakikada Leon Goretzka’nın yerine oyuna dahil olan Joshua Kimmich, Bayern kariyerindeki 300. maçına çıktı. Taraftarlar, tecrübeli orta sahayı tribünlerden alkışlarla karşıladı.
Fikstür
Bu galibiyetle puanını 15’e çıkaran Bayern Münih, haftayı zirvede tamamlamayı garantiledi. Werder Bremen ise 4 puanda kaldı. Gelecek hafta Bayern, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak; Werder Bremen ise sahasında St. Pauli’yi konuk edecek.