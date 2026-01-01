Son Mühür - İzmir’de uzun yıllardır çevre, halk sağlığı ve siyasi tartışmalarının odağında yer alan Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi ile ilgili kritik süreç sona erdi. Tesisin 31 Aralık 2025’e kadar uzatılan geçici kullanım süresi dün itibarıyla dolarken, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yeni bir süre uzatımı için başvuru yapıp yapmayacağı merak konusu olmuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, süre uzatımı için herhangi bir başvuru yapılmadığını açıklamıştı.

Mücadelenin öncülerinden olmuştu

Bu gelişmenin ardından, ömrünü dolduran atık tesisinin kaldırılması için yıllardır yürütülen mücadelenin öncülerinden eski Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, dikkat çeken bir çağrı yayımladı. Kazar, Harmandalı Çöplüğü’nün kapatılması sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, mücadelenin bir kişi ya da kurumun değil, doğrudan halkın ortak çabasıyla yürütüldüğünü vurguladı.

‘Başarıya ulaştık’

Bu süreçte yanında olan, yanında olamayan ancak olmaya çalışan tüm yurttaşlara, arkadaşlarına, mahalle sakinlerine ve esnafa teşekkür eden Kazar, çok zor bir süreçten geçildiğini, çok sayıda engelin aşıldığını ve hep birlikte halk olmanın gururunun yaşandığını ifade etti. Elde edilen sonucun ortak bir başarı olduğuna dikkat çeken Kazar, “Sevgili İzmir, sevgili Çiğli Harmandalı ve bana bu çevre düşmanı olan ve tejlike saçan katı atık bertaraf tesisinin yani kısaca Harmandalı Çöplüğü’nün kapatılması, durdurulması, yok olması ve yaşandığımız Harmandalı’dan gitmesi için benimle beraber yanımda olan, olmayan, olmaya çalışan tüm yurttaşlarım, arkadaşlarım, mahallemizin değerlii insanları, çok değerli esnaflarımız… Zor bir süreçten geçtik, çok engelleri aştık ve hep birlikte olmanın gururunu yaşayarak başarıya ulaştık. Başarı, hepimizin başarısıdır. Herkese son teşekkürler, şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi 04.01.2026 tarihinde Harmandalı Çöplüğü girişinde kapanış eğlencesine davet ediyorum. Herkesi bekliyorum. Haydi, eğlenceye davetlisiniz” dedi.

Kazar, 4 Ocak Pazar günü saat 12.00’de herkesi Harmandalı Çöplüğü’nün girişinde, çöplüğün kapatılması için düzenlenecek eğlenceye davet etti.