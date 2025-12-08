TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren ve bu sezon kurduğu güçlü kadrosuyla dikkat çeken Aliağa Futbol Kulübü, konuk ettiği Kırklarelispor'u 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek hem üst sıralardaki iddiasını pekiştirdi hem de iç saha performansındaki mükemmel çizgisini korudu. Sarı-siyahlı ekip, bu galibiyetle birlikte ligdeki profesyonel arenadaki üçüncü yılında evinde oynadığı tüm maçları kazanma serisine devam etti.

Puanlarının büyük çoğunluğu Aliağa'dan

Sezonun iddialı takımlarından olan İzmir temsilcisi, topladığı 29 puanın 21'ini kendi seyircisi önünde oynadığı maçlardan elde etti. Oynadığı yedi iç saha mücadelesinin tamamından galibiyetle ayrılan Aliağa FK, taraftarına büyük sevinç yaşattı. Performans istatistikleriyle de göz dolduran sarı-siyahlılar, rakip filelere 28 gol bırakırken, kalesinde sadece 3 gol görerek ligin en sağlam savunmalarından birini sergiledi.

Göz dolduran performans

Profesyonel liglerdeki üçüncü yılında olan Aliağa FK, kendi sahasında oynadığı maçlarda rakiplerine adeta sahayı dar etti. Sırasıyla Kahramanmaraş İstiklal Spor, Fethiyespor, Ankara Demirspor, Yeni Malatyaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu, Adanaspor ve son olarak Kırklarelispor gibi güçlü ekipler, Aliağa deplasmanından puansız ayrılmak zorunda kaldı.

29 puan toplayan ve averaj farkıyla sıralamada 3. basamakta bulunan Aliağa FK'nın Teknik Direktörü Polat Çetin, maç sonu yaptığı değerlendirmede taraftarlara gösterdikleri yoğun destek için teşekkür etti. Çetin, "Evimizde gerçekten çok başarılı sonuçlara imza atıyoruz. Şu anda zirvenin sadece 3 puan gerisindeyiz. Önümüzdeki süreçte deplasman karnemizi de geliştirerek daha iyi bir noktaya taşıyacağız," ifadelerini kullandı.

Sıradaki kritik randevu: İzmir derbisine konuk olacaklar

Aliağa Futbol Kulübü, evindeki bu üstün performansın ardından önümüzdeki haftanın kritik karşılaşmasına hazırlanıyor. Sarı-siyahlı ekip, ligdeki iddiasını sürdürmek adına bu hafta sonu deplasmanda gerçekleşecek olan İzmir derbisinde Menemen Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Bu zorlu mücadele, Aliağa FK'nın deplasman karnesini düzeltme yolundaki önemli bir sınavı olacak.