Bursa’nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, bir otomobil traktörün römorkuna çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ayşegül S. (38) ile kızı Ravza T. (13) yaralandı. Çarpmanın ardından alev alan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Anne ve kızı yaralandı

Kaza, saat 05.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde gerçekleşti. Ayşegül S. yönetimindeki 16 BDR 857 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Tuncay Ç.’nin (63) kullandığı çekirdek yüklü 16 KNP 70 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpışma sonucu sürücü ve yanında bulunan kızı yaralandı. Anne ve kızı kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.

Yangın kısa sürede söndürüldü

Kazanın ardından otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yaralılar ise sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre anne ile kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik geçici olarak durduruldu

Kaza nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, römorktan yola dökülen çekirdekler trafiği olumsuz etkiledi. Ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Yolun temizlenmesi ve aracın kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.