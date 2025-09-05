Houston Rockets’ın yıldız oyuncusu Alperen Şengün, Sırbistan karşısında sergilediği etkileyici performansla bir kez daha adından söz ettirdi. Maç sırasında tribünlerde sevgilisi Hannah Cherry’nin görüntülenmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki, Hannah Cherry kimdir, nereli ve ne iş yapıyor? İşte Cherry’nin hayatı ve Şengün ile ilişkisine dair detaylar.

Hannah Cherry kimdir?

Hannah Cherry, Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan bir model ve beden sanatçısı. Doğum tarihi ve tam yaşı hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, 20’li yaşlarının sonlarında olduğu tahmin ediliyor. Cherry, özgün tarzı ve piercing ile beden süsleme alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Sosyal medya hesabını (@hannah_cherry) gizli tutmayı tercih eden Cherry, sınırlı sayıda paylaşımıyla dikkat çekiyor. Hayvan sevgisiyle de bilinen Cherry, özellikle köpeklerle geçirdiği zamanları sıkça paylaşarak bu yönünü öne çıkarıyor. Alperen Şengün ile ilişkisi, onu Türkiye’de de geniş bir kitle tarafından tanınan bir isim haline getirdi.

Nereli ve ne iş yapıyor?

Hannah Cherry’nin aslen nereli olduğuna dair net bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı, ancak Amerika’da yaşadığı biliniyor. Modellik kariyerine ek olarak, piercing ve beden sanatı üzerine uzmanlaşmış bir profesyonel olarak çalışıyor. Cherry, bu alanda kendi işletmesini yaklaşık 11 yıl yönetti ve sanatsal yetenekleriyle dikkat çekti. Ayrıca, yoga eğitmenliği yaptığı ve dekorasyon ile parti organizasyonları gibi yaratıcı projelerde yer aldığı belirtiliyor. Özellikle safari temalı bir doğum günü organizasyonuyla sosyal medyada gündem olmuştu. Cherry’nin çok yönlü kariyeri, onun hem iş dünyasında hem de sosyal çevresinde üretken bir isim olduğunu gösteriyor.

Alperen Şengün ile ilişkisi

Hannah Cherry, NBA’de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün’ün sevgilisi olarak tanınıyor. Çiftin ilişkisi, 13 Nisan 2022’de Şengün’ün sosyal medya paylaşımıyla resmiyet kazandı. Cherry’nin “hannah_cherry” hesabından paylaştığı bir fotoğrafa Şengün’ün “My babyy” yorumu yapması, ilişkinin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Yaklaşık üç yıldır devam eden ilişkileri, genellikle gözlerden uzak bir şekilde sürdürülüyor. Ancak, maçlarda ve özel günlerde birlikte çekilen fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Cherry, Şengün’ü sık sık maçlarda desteklerken, çiftin evlilik planları yaptığına dair iddialar da gündemde. Sırbistan maçındaki tribün görüntüleri, çiftin uyumlu ilişkisini bir kez daha kamuoyunun gündemine taşıdı.