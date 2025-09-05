Türk sinema sektöründe uzun yıllardır kurgucu olarak çalışan Fazilet Onat, son dönemde usta oyuncu Cezmi Baskın’a yönelik cinsel taciz iddiasıyla gündeme geldi. Bağımsız sinema projelerindeki üretkenliğiyle tanınan Onat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. İşte Fazilet Onat’ın kimliği, kariyeri ve taciz iddiasının detayları.

Fazilet Onat kimdir?

Fazilet Onat, Türk sinema sektöründe kurgucu (film editörü) olarak faaliyet gösteren bir isim. Yazar ve akademisyen Pınar Gür’ün kızı, sinema yazarı ve programcısı Emrah Kolukısa’nın eşi olan Onat, özellikle bağımsız sinema projelerinde kamera arkasında önemli katkılar sağlıyor. İstanbul’da yaşayan Onat, sektörde kadın emekçilerin temsiline vurgu yapan çalışmalarıyla biliniyor. 2017 yapımı “Meteors” filmi ve 2018 yapımı kısa film “Gulyabani” gibi projelerde kurgucu olarak görev aldı. Onat’ın, sanatsal ve bağımsız yapımlardaki titiz çalışmaları, sektörde saygın bir yer edinmesini sağladı. Doğum tarihi ve kişisel hayatına dair detaylı bilgiler ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

Cezmi Baskın taciz iddiası nedir?

Fazilet Onat, 30 Ağustos’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, usta oyuncu Cezmi Baskın’ın kendisini taciz ettiğini iddia etti. İddiaya göre, olay 2014 yılında “Bizum Hoca” filminin Ankara galasında gerçekleşti. Onat, Baskın’ın galanın ardından gece saatlerinde asansörde kendisine fiziksel temas içeren bir tacizde bulunduğunu ve ardından gece boyunca telefonla arayarak tacizi sürdürdüğünü belirtti. Onat, yaşadığı travmanın yanı sıra film için yaptığı çalışmaların ücretinin de ödenmediğini ifade etti. Ayrıca, olaya tanık olan bir PR sorumlusu ve bir kadın magazin gazetecisinin kendisini suçladığını, bu durumun ikinci bir yara açtığını vurguladı. İddialar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve #FaziletOnat etiketiyle dayanışma mesajları paylaşıldı.

Hukuki süreç ve Baskın’ın yanıtı

Cezmi Baskın, iddialara karşı sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. 76 yaşındaki oyuncu, olayın yaşanmadığını ve Fazilet Onat’ı tanımadığını savundu. Baskın, “Bizum Hoca” filminin Trabzon galasında Onat’ın aşırı alkol tüketimi nedeniyle işine son verildiğini ve Ankara galasında bulunmadığını iddia etti. Ayrıca, yıllarca çalıştığı meslektaşlarının karakterine kefil olduğunu belirterek hukuki süreç başlatacağını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialar üzerine soruşturma başlattı. Onat’ın açıklamaları, sinema sektöründe kadınların yaşadığı sorunları bir kez daha gündeme taşırken, hukuki sürecin nasıl sonuçlanacağı merak konusu.