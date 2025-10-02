Can Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bal, doğum sırasında anne ve bebek sağlığını korumak amacıyla bazı durumlarda normal doğumdan sezaryen yöntemine geçişin gerekebileceğini belirtti. Dr. Bal, bu kararın ani gibi görünse de tamamen tıbbi değerlendirmeler doğrultusunda alındığını vurguladı.

Hangi durumlarda sezaryen tercih ediliyor?

Op. Dr. Bal, sezaryen geçişine yol açan başlıca durumları şöyle sıraladı:

Bebeğin kalp ritmindeki bozulmalar: Doğum esnasında bebeğin kalp atışlarının düşmesi, acil sezaryen ihtiyacını doğurabilir.

Doğumun ilerlememesi: Doğum sancıları başlamış olsa da rahim ağzının yeterince açılmaması veya bebeğin doğum kanalında ilerleyememesi durumunda sezaryen uygulanabilir.

Kordon problemleri: Göbek kordonunun bebeğin boynuna dolanması veya kordon sarkması gibi durumlar, bebeğin oksijen almasını engelleyebilir.

Bebeğin uygun olmayan pozisyonları: Ters veya yan pozisyondaki bebekler için normal doğum çoğu zaman mümkün olmaz.

Anne sağlığını tehdit eden koşullar: Yüksek tansiyon, preeklampsi veya aşırı kanama riski gibi durumlarda sezaryen, hem anne hem de bebek için güvenli bir seçenek sunar.

Anne ve bebeğin sağlığı öncelik

Dr. Bal, doğum sürecinde anne adaylarının kaygılarının anlaşılmasının önemine dikkat çekerek, “Normal doğum süreci devam ederken herhangi bir risk oluşursa, sezaryen hayat kurtarıcı bir yöntemdir. Anne adaylarının sürece bilinçli şekilde hazırlanması, güven duygusunu artırır ve doğumu kolaylaştırır” ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Bal ayrıca, anne adaylarının doğum öncesi ve sırasında doktorlarıyla açık iletişim kurmasının, sağlıklı ve güvenli bir doğumun en kritik adımı olduğunu belirtti.