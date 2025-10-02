Son Mühür/ Merve Turan - Karabağlar Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel ahşap oymacılığı sanatını yaşatarak gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Selçuklu’dan Osmanlı’ya uzanan zarif desenleriyle kültür tarihimizde önemli bir yere sahip olan ahşap oymacılığı, Karabağlar Belediyesi Mobilya Akademi çatısı altında yeniden hayat buluyor.

Ücretsiz kurslar başlıyor

Belediye, açacağı ücretsiz kurslarla ahşap oymacılığına meraklı yeni ustaları yetiştirmeyi amaçlıyor. Dersler her salı günü 13.00–17.00 saatleri arasında düzenlenecek. Katılmak isteyenler, başvurularını Karabağlar Belediyesi Mobilya Akademi’ye yapabilecek.

Başkan Kınay: “Kadim sanatı yaşatmalıyız”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, makineleşmenin hızla arttığı günümüzde el sanatlarının korunmasının önemine dikkat çekti: “Ahşap oymacılığı, kültürel mirasımızın en değerli parçalarından biri. Karabağlar mobilya kenti olarak biliniyor. Biz de bu sanatı yaşatmak ve genç nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Mobilya Akademi’de açacağımız kurslarla hem bu kadim sanata sahip çıkacağız hem de yeni ustaların yetişmesine katkı sağlayacağız.”

Geçmiş dönemde ilgi görmüştü

Geçtiğimiz dönem düzenlenen ahşap oymacılığı kursunda üretilen eserler, Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası Sergi Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunulmuştu. Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar, eserleri büyük bir ilgiyle incelemişti.