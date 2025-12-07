Son Mühür- Sabah saatlerinde yayılan haberlerde, üç spikerin bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ileri sürüldü. İddialar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kullanıcılar bu isimlerin durumu hakkında bilgi edinmeye çalıştı.

Sarıoğlu geçmiş paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmişti

Oryantal yaptığı görüntülerin ardından işinden ayrılması ve “Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli” açıklamasıyla gündem olan Sarıoğlu, cesur sosyal medya paylaşımları ve kariyer süreciyle sık sık tartışmaların odağında yer almıştı.

“Gözaltına alınmadım, sadece ifade verdim”

Gündeme düşen iddiaların ardından Instagram hesabını kapatan Hande Sarıoğlu, yaptığı açıklamada gözaltında olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ailem, arkadaşlarım, sosyal medyada beni takip eden dostlarım… Bildiğiniz gibi bugün bir soruşturmadan dolayı gözaltına alındığımla ilgili asılsız haberler çıktı. Herkesin içi rahat olsun arkadaşlar.”

Sarıoğlu, devam eden süreçte yalnızca ifade verdiğini, hakkındaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Soruşturmanın detayları henüz paylaşılmadı

Gündeme düşen iddialar üzerine resmi makamlardan henüz kapsamlı bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın seyrine ilişkin bilgi akışının ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.