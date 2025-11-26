Son Mühür- Oyuncu Hande Erçel, üç ay önce sona eren ilişkisinin ardından 32. yaş gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Erçel’in doğum günü eğlencesinden paylaştığı görüntüler sosyal medyada geniş yer buldu.

“Bu yıl bana harika şeyler kattı”

Kutlamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erçel, yeni yaşına ilişkin, “Bu yıl harika şeyler kattı bana. Ne dilediysem gerçekleşen bir yaş oldu” ifadelerini kullandı.

“Hayatımda kimse yok, çok yalnızım”

Gazetecilerin “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna ise Erçel, “Çok yalnızım, hayatımda kimse yok” yanıtını vererek özel hayatıyla ilgili merak edilenlere açıklık getirdi.

Sosyal medyayı sallayan pasta

Erçel’in Instagram hesabından paylaştığı doğum günü kareleri arasında en dikkat çeken detay ise pasta üzerindeki yazı oldu. “Bir daha o yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun” ifadeleri sosyal medya kullanıcıları tarafından eski sevgilisi Hakan Sabancı’ya gönderme olarak yorumlandı.

Üç yıllık ilişki üç ay önce bitmişti

Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın üç yıllık ilişkisi, yaklaşık üç ay önce sona ermişti. Ayrılığın, Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın evliliğe sıcak bakmaması nedeniyle yaşandığı iddia edilmiş, ancak taraflar konuya ilişkin bir açıklama yapmamıştı.