Türk basketbolunun önemli isimlerinden biri olan İlkan Karaman, 34 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Muğla’nın Datça ilçesinde meydana gelen trajik olay, spor camiasını yasa boğdu. Peki, İlkan Karaman kimdir ve ölümü nasıl gerçekleşti? İşte detaylar.

İlkan Karaman neden öldü?

İlkan Karaman, 8 Eylül 2024 tarihinde Muğla'nın Datça ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybetti. Eski milli basketbolcu Karaman, bir akaryakıt istasyonunun önünden yolun karşısına geçerken, inşaat mühendisi Emre Ali Önder'in kullandığı alkollü bir araç tarafından çarpıldı. Kazada ağır yaralanan Karaman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücünün alkollü olması ve trafik kurallarına uymaması, kazanın başlıca sebepleri arasında yer aldı.

Sürücü Emre Ali Önder, kazadan sonra olay yerinden kaçtı ancak yaklaşık iki saat sonra yakalandı. Yapılan incelemede sürücünün 1,19 promil alkollü olduğu tespit edildi. Önder, "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan yargılandı ve 5 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

İlkan Karaman, Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde birçok takımda forma giymiş ve A Milli Takım’da oynayan önemli bir sporcu olarak tanınıyordu. Ölümü basketbol camiasında derin üzüntü yarattı ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Kazanın ardından sürücünün alkollü araç kullanması ve kaza sonrası olay yerinden kaçması, kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Kısaca, İlkan Karaman trafik kazasında alkollü sürücünün kontrolünden çıkan araç nedeniyle hayatını kaybetti. Bu kazanın ardından sürücü ceza aldı ve durum kamuoyunda büyük olay oldu.

İlkan Karaman kimdir?

İlkan Karaman, 13 Mayıs 1990 tarihinde Tekirdağ’da doğdu. Basketbol kariyerine TOFAŞ altyapısında başlayan Karaman, uzun forvet pozisyonunda oynayan yetkin bir sporcuydu. Profesyonel kariyerinde Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Beşiktaş, Acıbadem Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Büyükçekmece, Petkim Spor, Yalovaspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve son olarak Çayırova Belediyesi gibi takımlarda forma giydi. Ayrıca, Fransa’nın Cholet ve Antibes takımlarında da oynayarak uluslararası deneyim kazandı. Karaman, 2009 ve 2010 FIBA Avrupa 20 Yaş Altı Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye U20 Milli Takımı’nda yer aldı ve 2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası elemelerinde A Milli Takım formasını giydi. Fenerbahçe’de geçirdiği dönemde 2013 Türkiye Kupası ve Süper Kupa’yı kazanarak kariyerine önemli başarılar ekledi.