Gazze'deki son duruma ilişkin Hamas'tan önemli bir açıklama geldi. Hareket, bölgede kalıcı bir ateşkese ulaşılması için sunulacak her türlü yeni öneriye açık olduklarını duyurdu.

Hamas'tan barışçıl çözüm vurgusu

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, bölgede uzun süreli bir ateşkesin sağlanması için bazı temel şartlar öne sürüldü. Bu şartlar arasında İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, insani yardımın bölgeye hiçbir engelle karşılaşmadan ulaştırılması ve kapsamlı bir esir takasının gerçekleştirilmesi yer alıyor. Hareket, bu ilkeleri karşılayan her türlü yeni fikir ve öneriyi değerlendirmeye hazır olduklarını ifade etti. Bu tutum, Gazze'deki çatışmaların son bulması için diplomasiye verdikleri önemi gösteriyor.

Ateşkes teklifine olan bağlılık devam ediyor

Hamas, 18 Ağustos tarihinde arabulucular aracılığıyla sunulan ateşkes teklifini onayladıklarını ve bu teklife olan bağlılıklarının devam ettiğini de belirtti. Ancak, Hamas'ın bu teklifi kabul etmesine rağmen İsrail'in aynı şartları içeren öneriye henüz bir yanıt vermediği vurgulandı. Hamas'ın açıklaması, bu süreçteki tıkanıklığın İsrail'in yanıt vermemesiyle ilgili olduğunu ima ediyor.

Kapsamlı anlaşma için hazırlık

Yapılan açıklamada, Hamas'ın "kapsamlı bir ateşkes anlaşması için hazır" olduğu net bir şekilde ifade edildi. Bu kapsamlı anlaşmanın ana hatları ise şu şekilde sıralandı: Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına karşılık, İsrail hapishanelerinde tutulan belirli sayıdaki Filistinli mahkumun salıverilmesi; İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilerek saldırıları sona erdirmesi; ve bölgeye ihtiyaç duyulan insani yardımların sorunsuz bir şekilde ulaştırılması.