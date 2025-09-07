Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının birinci yıl dönümünde andı. 6 Eylül 2024'te yaşanan bu trajik olay, uluslararası hukuk ve insan hakları konularında ciddi tartışmalar yaratmıştı. Bakanlık, Eygi'nin ölümünden sorumlu olanların cezalandırılması için gösterdiği çabaların devam edeceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığından anma mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Ayşenur Ezgi Eygi'nin vefatının yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "6 Eylül 2024'te işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından hedef alınan vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'yi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Masum sivillere yönelik bu saldırı, uluslararası hukukun ve insan haklarının açık bir ihlalidir. Türkiye, bu vahim suçun sorumlularının cezasız kalmaması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

Ayşenur Ezgi Eygi kimdir?

İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi, hem Türk hem de ABD vatandaşı olan bir insan hakları aktivistiydi. Filistinlilerin İsrail işgaline karşı yürüttüğü barışçıl direnişe destek vermek amacıyla Uluslararası Dayanışma Hareketi'ne gönüllü olarak katılmıştı. Olay günü, Batı Şeria'da düzenlenen barışçıl bir gösteriye katılan Eygi, göstericilere ateş açan İsrail askerlerinin hedefi olmuştu. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Eygi, kaldırıldığı Filistin'e ait bir hastanede 6 Eylül 2024'te hayatını kaybetmişti.

Cenazesi Türkiye'de toprağa verildi

Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de memleketi Aydın'ın Didim ilçesine getirilerek toprağa verildi. Eygi, Filistin halkının barışçıl direnişine sivil yöntemlerle destek veren bir aktivist olarak tanınıyordu. Onun trajik ölümü, hem Türkiye'de hem de uluslararası camiada büyük bir üzüntü ve tepkiye neden oldu. Türkiye, bu olayın aydınlatılması ve sorumlularının adalet önüne çıkarılması için uluslararası alanda diplomatik girişimlerde bulunmaya devam ediyor.