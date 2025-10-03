Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze için sunduğu barış planına yanıt verdi. Hareket, savaşı sona erdirmek ve insani yardımların girişine izin vermek için ara bulucular aracılığıyla derhal müzakerelere başlamaya hazır olduğunu duyurdu.

“Trump’ın çabalarını takdir ediyoruz”

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Trump’ın girişiminin Arap dünyası, İslam ülkeleri ve uluslararası tarafların çabalarıyla birlikte değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, “Savaşı sona erdirmek, yardım girişine izin vermek, işgali reddetmek ve yerinden edilmeyi önlemek için Arap, İslam dünyası, uluslararası taraflar ve Trump’ın çabalarını takdir etmekteyiz” ifadelerine yer verildi.

Esirlerin serbest bırakılması şartı

Hamas, saha koşullarının uygun hale gelmesi durumunda, Trump’ın önerdiği “değişim formülü” kapsamında, hem hayatta olan hem de hayatını kaybetmiş tüm İsrailli esirleri serbest bırakmayı kabul ettiğini açıkladı. Bu gelişme, müzakere sürecinin başlaması için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Gazze’nin yönetimi Filistinli teknokratlara

Açıklamada Hamas, Gazze’nin yönetimini ulusal mutabakata dayalı ve Arap/İslam ülkelerinin desteğini alacak bir Filistinli teknokrat heyetine devretmeye hazır olduğunu duyurdu. Bu öneri, bölgedeki siyasi yapının yeniden şekillenmesine yönelik önemli bir sinyal olarak görülüyor.

“Daha geniş bir ulusal tutum gerekli”

Trump’ın teklifinde yer alan Gazze’nin geleceği ve Filistinlilerin hakları konularına da değinen Hamas, bu başlıkların yalnızca kendi kararıyla değil, daha geniş bir ulusal tutum ve uluslararası hukuki çerçeve ile ele alınabileceğini belirtti.