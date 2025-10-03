Fas’ta kamu hizmetlerindeki yetersizlik ve yolsuzluk iddialarına karşı başlayan protestolarda polis ateş açtı. İki kişinin hayatını kaybetmesiyle gerilim büyürken, ülke son yılların en büyük toplumsal hareketiyle karşı karşıya kaldı.

Leqliaa’da polis ateşi: İki ölü

Başkent Rabat’ın güneyinde yer alan Leqliaa kasabasında polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmada iki kişi vurularak öldürüldü. Fas’ın resmi haber ajansı MAP, yerel makamlara dayandırdığı bilgisinde, polisin nefsi müdafaa için ateş açtığını öne sürdü. Açıklamada, ölen kişilerin polis silahlarını ele geçirmeye çalıştıkları iddia edildi. Ancak bu iddiayı doğrulayan görgü tanıkları bulunmadı.

“Z kuşağı protestoları” yayıldı

Cumartesi günü başlayan gösteriler, kamuoyunda “Z Kuşağı protestoları” olarak anılıyor. İşsizlik, kamu hizmetlerindeki yetersizlik ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle başlayan hareket kısa sürede ülke geneline yayıldı. Lidersiz şekilde organize olan protestolar, hükümeti hazırlıksız yakaladı ve Fas’ın son yıllarda gördüğü en büyük toplumsal dalgalardan birine dönüştü.

Şiddet olayları tırmandı

Çarşamba itibarıyla kitlesel gözaltılar sonrası ülkenin birçok kentinde şiddet olayları patlak verdi. Başkent Rabat’ın yoksul banliyösü Sale’de yüzlerce genç, araçları, bankaları ve dükkânları ateşe verdi; yağma olayları yaşandı. Olayların yaşandığı sırada polis bölgede etkili olamadı.

Tanık görüntülerine göre, doğu ve güneydeki İnezgane ve Ait Amira gibi şehirlerde de göstericiler taş atarak araçları ateşe verdi.

Discord üzerinden çağrı

Protestoların gençler arasında popüler olan Discord platformu üzerinden örgütlendiği belirtildi. “Gen Z 212” adıyla yayınlanan bir açıklamada, göstericilere barışçıl kalmaları çağrısı yapılırken, güvenlik güçlerinin “baskıcı yöntemleri” sert sözlerle eleştirildi.

İçişleri Bakanlığı: 409 gözaltı, yüzlerce yaralı

Fas İçişleri Bakanlığı, şu ana kadar 409 kişinin gözaltına alındığını, 263 polisin yaralandığını ve 142 polis aracının hasar gördüğünü açıkladı. Ayrıca 20 özel araç tahrip olurken, 23 sivilin de olaylarda yaralandığı bildirildi. Bakanlık, protestoların yasalar çerçevesinde değerlendirileceğini vurgulayarak, kuralları ihlal edenlere “sert ve tavizsiz” bir şekilde karşılık verileceğini duyurdu.

Protestoların sebebi: İsrail iddiası!

Gazeteci İbrahim Karagül, Fas'taki bu protestoların temel sebebinin Fas yönetiminin uygulamış olduğu İsrail politikası olduğunu öne sürdü. Karagül; Gazze’de soykırım başladığından bu yana İsrail ile ticaretin Fas yönetimi tarafından yüzde 97 artırıldığını, limanların İsrail'e açıldığını belirtti. Protestoların temel sebebinin ise bu olduğunu söyledi.