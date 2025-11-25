İstanbul’a tatil için Almanya’dan gelen 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüne dair soruşturma devam ederken, Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı otopsi raporu savcılığa sunuldu. Raporda, ailenin ölümüne neden olan gazın fosfin olduğu ve otelde yapılan ilaçlamanın bu ölümlere yol açabileceği belirtildi.

Adli Tıp Kurumu’ndan şok rapor!

Sözcü tarafından aktarılan bilgilere göre Adli Tıp Kurumu’nun savcılığa sunduğu raporda, Böcek ailesinin ölümüne sebep olan gazın fosfin olduğu konusunda güçlü bulgulara rastlandığı ifade edildi. Raporda ayrıca, oteldeki ilaçlamanın, ailenin hayatını kaybetmesine neden olmuş olabileceği belirtildi.

Zehirlenme bulguları ve organlarda tespit edilen anormallikler

Otopside, Böcek ailesinin hiçbir üyesinin kanında ya da organlarında (mide, karaciğer, böbrek, bağırsak, akciğer) zehir bulguları tespit edilmediği raporda yer aldı. Ancak, baba Servet Böcek ve anne Çiğdem Böcek’te görülen inatçı hipotansiyon (düşük kan basıncı), miyokard hasarı (kalp kası hasarı) ve metabolik asidoz (vücudun asidik hale gelmesi) gibi bulgular fosfin zehirlenmesine işaret ediyor.

Savcılık soruşturması devam ediyor: Kesin ölüm sebebi henüz belirlenmedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu’nun raporunu aldıklarını ve kesin ölüm sebebinin henüz belirlenmediğini duyurdu. Savcılık, konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini ve kamuoyunun bilgilendirileceğini açıkladı.