İtalya’nın Udine kentinde oynanan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşması, spor sahasından çok protestolarla gündeme geldi. İtalya ile İsrail milli takımları arasında Bluenergy Stadyumu’nda oynanan maç, binlerce kişinin katıldığı geniş çaplı Filistin destek gösterilerine sahne oldu.

Tribünlerin büyük ölçüde boş kaldığı karşılaşmada, stadyumun dışında toplanan yaklaşık 10 bin kişi, “Utanç maçı” olarak nitelendirdikleri mücadeleyi protesto etti. Göstericiler, “İsrail’e kırmızı kart gösterin” sloganları atarak Gazze’deki sivil kayıplara dikkat çekti.

İsrail marşı ıslıklandı, Filistin bayrakları dalgalandı

Karşılaşma başlamadan önce tansiyon yükseldi. Stadyumda İsrail milli marşı çalındığı sırada, tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Dışarıda ise Filistin bayraklarıyla yürüyen kalabalık, “Soykırıma hayır!” ve “İsrail, FIFA’dan atılsın” yazılı pankartlar taşıdı. Udine sokaklarında ve stadyum çevresinde yankılanan “Gazze için adalet!” sloganları, maçın atmosferini tamamen değiştirdi.

Güvenlik güçleri alarmdaydı

Karşılaşma öncesinde İtalyan polisi, olası taşkınlıkları önlemek amacıyla şehirde geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis, stadyum çevresinde güvenlik kordonu oluşturdu. Ancak ilerleyen saatlerde bir grup gösterici bu barikatı aşmak isteyince gerginlik tırmandı.