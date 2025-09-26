Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve başlamasıyla ivme kazanan ağaçlandırma seferberliği, kentin dört bir yanında kapsamlı çalışmalara dönüştü. Mevcut parklar, rekreasyon alanları, yol ve kavşaklar hem onarıldı hem de modern bir görünüme kavuşturuldu. Ayrıca, kent yaşamına yeni kazandırılan yeşil alanlarla "yemyeşil İzmir" hedefine ulaşmada önemli ilerlemeler kaydedildi.

Başkan Dr. Cemil Tugay'ın öncülüğünde, daha sağlıklı ve nefes alan bir İzmir için gece gündüz çalışan ekipler, kentin kamusal mekanlarında estetik ve işlevsel düzenlemeler yapıyor. Bu çalışmalar kapsamında, spor noktaları, çocuk oyun mekanları ve yürüyüş yollarının zeminlerinde onarım ve yenileme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. İzmir için hayati önem taşıyan yeşil alanlar titizlikle korunurken, aynı zamanda sayıları da artırılıyor.

Güvenli ve konforlu parklar için kapsamlı zemin yenilemeleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yurttaşlardan gelen talepleri dikkate alarak planladığı çalışmalarla kentin çeşitli noktalarındaki parklarda güvenlik ve konforu ön planda tuttu. Bu çerçevede, parkların zeminlerinde kapsamlı onarım işlemleri gerçekleştirildi. Tartan pistlerin tahrip olan kısımları onarılırken, çocuk oyun alanlarının kauçuk zeminleri de tamamen yenilendi. Kentin on sekiz farklı ilçesinde, 89'u çocuk oyun alanı olmak üzere toplam 152 noktada, yaklaşık 58 bin metrekarelik alanda yoğun mesai harcandı. Çocuk oyun alanlarında dökme ve karo kauçuk zemin kaplama, yürüyüş yollarında sandviç sistem poliüretan kauçuk zemin kaplama ve spor alanlarında ise akrilik zemin kaplama işleri başarıyla tamamlandı. Bu yenilikler, özellikle çocukların ve spor yapanların güvenliğini üst seviyeye taşıdı.

Kordon'dan kent ormanına, yeşil kuşaklar genişliyor

Alsancak Kordon'da, deniz taşkın riskini azaltmak amacıyla geçici fırtına duvarı projesi hayata geçirildi. Bin 740 metrelik sahil şeridini kapsayan ve 10 bin 440 metrekarelik alanda uygulanan bu projede, palmiye, ılgın, akkavak gibi türlerden 185 ağaç, deniz semizi, zakkum, defne çeşitlerinden ise 48 bin 500 çalı dikildi ve 15 bin 200 metrekare çim serimi yapıldı. Ayrıca sekiz adet gölgelik ve oturma platformu oluşturuldu; banklar, çöp kutuları ve çocuk oyun alanları da elden geçirildi. Karşıyaka Kent Ormanı Ağaçlandırma Sahasında da önemli çalışmalar yapıldı. 101 bin 800 metrekarelik bu alanda mevcut ağaçların bakımı ve ot temizliği yapılırken, 610 yeni ağaç fidanı toprakla buluşturuldu.

Oksijen kaynakları artırılıyor: Bornova ve Buca'da dev hamleler

Başkan Tugay'ın başlattığı seferberlik, yeni alanların kazanılmasıyla devam ediyor. Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanının üst kısmında, Kızılay Mahallesi’nde bulunan 23 bin metrekarelik arazinin 10 bin metrekarelik kısmı ağaçlandırıldı. Bu sayede hem İzmir’in oksijen kapasitesi artırıldı hem de boş arazideki kaçak moloz dökümünün önüne geçildi. Toplamda bin ağaç dikilen bu alanda, su tasarrufunu sağlamak amacıyla özel arazi hazırlıkları ve dikim terasları oluşturuldu. İzmir’in simge mekanlarından Buca Hasanağa Bahçesi Parkı ise kapsamlı bir yenilemeyle güvenli, yeşil ve konforlu bir alana dönüştü. Parkın sulama, güvenlik ve aydınlatma gibi altyapı sorunları çözülürken, çocuk oyun alanları ve yürüyüş yolları yenilendi. 931 ağacın budaması yapıldı ve 231 yeni ağaç, 13 bin 630 çalı ile 30 bin 50 yer örtücü bitki dikildi. 59 bin 400 metrekare yeni çim serimi gerçekleştirilirken, eski oyun grupları onarıldı, yeni kent donatıları eklendi ve çocuk kum havuzunun etrafı ahşap çitlerle çevrildi.

Yangın yaraları sarılırken, yeni nefes alanları kazanılıyor

Bayraklı’daki Kovankayası Bal Ormanı Ağaçlandırma Sahasında yaşanan yangının etkileri silindi. Tamamen zarar gören 54 bin metrekarelik alan, arıcılıkla geçinen vatandaşların talepleri doğrultusunda Kovankayası Bal Ormanı’na dönüştürüldü. Bu projeyle toplamda 2 bin 550 ağaç ve 3 bin 900 çalı bitkisi dikildi. Bornova Otogar Kavşağı ve çevresi de adeta yeniden yaratıldı. Peyzaj ve aydınlatma düzenlemeleriyle terminal çevresi estetik bir güzelliğe kavuştu. Viyadük altlarında gölgeye dayanıklı bitkiler ve renkli taşlar kullanıldı. Yoğun sirkülasyon alanlarında gölge geçişleri sağlayan çınar ve lale ağaçları dikildi. Toplamda 271 ağaç, 76 bin 400 çalı, 11 bin 230 yer örtücü ve 163 sarılıcı bitki dikimi yapıldı.

Metro istasyonları ve parklarda büyük dönüşüm

Narlıdere Metro İstasyonlarının çevresi, yedi noktayı kapsayan 25 bin metrekarelik alanda yapılan peyzaj düzenlemeleriyle yeşil koridorlara dönüştürüldü. Altı buçuk kilometrelik hat boyunca 262 ağaç, 12 bin 62 çalı ve mevsimlik bitkiler dikilerek kent estetiği güçlendirildi. Buca Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı ise yeniden tasarlanarak erişilebilir ve güvenli bir yaşam alanı haline getirildi. Parka spor kondisyon alanı ve çocuk oyun alanı eklendi. Aydınlatma sistemleri güçlendirilen parka 33 ağaç, bin 85 çalı ve çeşitli yer örtücü bitkiler dikildi. Yeni oturma bankları, çöp kutuları ve spor aletleri yerleştirildi. Dikili Çandarlı Sosyal Tesisleri de yenilenerek engelli erişimine uygun hale getirildi, 30 bin metrekarelik çayır alanı ve binlerce yeni bitki dikimiyle yeşil dokusu zenginleştirildi.

Çevredeki yerleşimlerde de eş zamanlı çalışmalar

Kiraz Atatürk Rekreasyon Alanı ve çevresinde 6 bin 100 metrekarelik alanda yeşil alan düzenlemeleri yapıldı. Çınar, akasya ve ıhlamur gibi 134 ağaç ile 4 bin 48 çalı dikimi gerçekleştirildi. Ayrıca oturma bankları ve ahşap oturma grupları monte edildi. Beydağ 2 Eylül Kurtuluş Parkı’nda da 6 bin metrekarelik alanda çevre düzenlemesi yapıldı. Parkta bitki dikimi, zemin yenileme, çocuk oyun alanı, basketbol ve futbol sahası yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Parka 22 ağaç ve 12 bin 900 çalı dikilerek halkın kullanımına sunuldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu kesintisiz çalışmaları, kentin genelinde yaşam kalitesini ve çevre bilincini yükseltme hedefine güçlü bir ivme kazandırıyor.