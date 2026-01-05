Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce birçok isim gözaltına alınmış ve bazıları tutuklanmıştı. Son olarak menajment şirketi sahibi Haluk Şentürk'ün de gözaltına alınmasıyla operasyonun boyutu bir kez daha gündeme geldi. Yetkili kaynaklar, soruşturmanın daha da genişleyebileceğini ve yeni isimlerin de gözaltına alınabileceğini belirtiyor.

Sanat camiasında büyük yankı uyandıran bu gelişme, ünlü isimlerin menajerleriyle olan ilişkilerinin de mercek altına alınmasına neden oldu. Cumhuriyet Savcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen operasyonda, organize suç örgütü kapsamında değerlendirmeler yapıldığı öğrenildi.

Haluk Şentürk Kimdir?

Haluk Şentürk, Türkiye'de birçok ünlü sanatçının menajerliğini yapan tanınmış bir isim. 40'lı yaşlarında olduğu tahmin edilen Şentürk, yıllardır showbiz dünyasında aktif olarak faaliyet gösteriyor. Özgeçmişi hakkında detaylı bilgi bulunmayan Şentürk'ün, sektörde güçlü bağlantılara sahip olduğu ve birçok önemli projeye imza attığı biliniyor.

Menajment şirketi aracılığıyla faaliyet gösteren Şentürk, sanatçılarının kariyer planlamalarından konser organizasyonlarına, reklam anlaşmalarından medya ilişkilerine kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyordu. Sektörde uzun yıllardır aktif olan Şentürk'ün, özellikle pop müzik dünyasında önemli bir konuma sahip olduğu ifade ediliyor.

Showbiz dünyasının nabzını tutan isimlerden biri olan Şentürk, müşterileri için birçok önemli anlaşmaya imza atmıştı. Ancak uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınması, kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Haluk Şentürk Kimlerin Menajerliğini Yapıyor?

Haluk Şentürk, Türk pop müziğinin ve eğlence sektörünün en önemli isimlerinin menajerliğini yapıyordu. Şentürk'ün portföyünde Deniz Seki, Gülşen, Hadise, Aşkın Nur Yengi ve Rober Hatemo gibi ünlü sanatçılar bulunuyor. Bu isimlerin yanı sıra sektörde adından söz ettiren daha birçok ünlü ismin de menajerliğini yaptığı belirtiliyor.

Özellikle pop müzik dünyasının star isimlerini temsil eden Şentürk, bu sanatçıların konser organizasyonlarından albüm çalışmalarına, televizyon programlarından reklam filmlerine kadar birçok alanda aktif rol alıyordu. Yıllardır sürdürdüğü menajerlik faaliyetleri sayesinde sektörde güçlü bir network oluşturmuştu.

Bu ünlü isimlerin Şentürk'ün gözaltına alınmasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadıkları belirtilirken, gelişmeler yakından takip ediliyor. Sanatçıların menajerlik ilişkilerini nasıl şekillendireceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Operasyon Genişlemeye Devam Ediyor

İstanbul Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen uyuşturucu operasyonu, her geçen gün yeni isimlerle genişliyor. Organize suç örgütü kapsamında değerlendirilen soruşturmada, madde ticareti ve kullanımına yönelik detaylı incelemeler yapılıyor. Güvenlik güçleri, suç örgütünün yapılanmasını ve bağlantılarını ortaya çıkarmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan bazı şüpheliler tutuklanırken, bazılarının da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Haluk Şentürk'ün de ifadesi alındıktan sonra durumunun netleşeceği belirtiliyor. Savcılık, tüm şüphelilerin ifadelerini tamamladıktan sonra dosyayı mahkemeye sunacak.

Operasyonun sanat dünyasında büyük bir şok etkisi yarattığı gözlemlenirken, benzer soruşturmaların artabileceği konusunda endişeler dile getiriliyor. Uzmanlar, sektörde daha sıkı denetimlerin yapılması gerektiğini vurguluyor.