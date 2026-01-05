Erkek arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından yaklaşık 8 gün boyunca kendisinden haber alınamayan Elif Kumal'ın kullandığı 16 ATB 289 plakalı Toyota marka otomobil, arama çalışmaları sonucunda gölette tespit edilmişti.

Jandarma ekipleri ve sivil arama kurtarma ekipleri, kaybolma haberinin duyulmasının ardından bölgede geniş çaplı tarama çalışmaları başlatmıştı. Karayla birlikte su altı aramaları da yapan ekipler, günlerce süren yoğun mesai sonucunda Kumal'ın aracına ulaşmayı başardı.

Elif Kumal Neden Öldü? Aracı Balon Yöntemiyle Çıkarıldı

Ekipler, Kumal'ın aracını balon yöntemiyle şişirerek önce su yüzeyine çıkardı. Ardından vinç yardımıyla araç kıyıya alındı. Sekiz gün süren arama çalışmalarının ardından gece saatlerinde yeri tespit edilen otomobilin karaya alınmasının ardından, araç üzerinde detaylı inceleme ve delil toplama çalışması başlatıldı. Elif Kumal için hazırlanan ön otopsi raporuna göre Kumal'ın ölüm nedeni suda boğulma olarak tespit edildi.

Soruşturma Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Elif Kumal'ın cenazesi, detaylı otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tüm olasılıklar değerlendiriliyor. Cumhuriyet Savcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturmada, olayın tam olarak nasıl gerçekleştiğine dair tüm detaylar araştırılıyor.

Yetkililerin, olayın aydınlatılması için araç üzerinde yapılan teknik incelemeler ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını da değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında tanık ifadeleri alınırken, erkek arkadaşının da ifadesine başvurulduğu belirtildi. Savcılık, olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğuna dair kesin bir sonuca varmak için adli tıp raporunun detaylı sonuçlarını bekliyor.

Erdek ilçesinde meydana gelen bu trajik olay, yerel halkı derinden üzdü. Bölge sakinleri, benzer olayların yaşanmaması için güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini dile getirirken, Kumal ailesine başsağlığı dileklerini ilettiler. Soruşturmanın sonuçlanmasıyla birlikte olayın tüm detaylarının netleşeceği belirtiliyor.