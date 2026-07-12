Haluk Levent ile yaşadığı evlilik sayesinde tanınan Neslin Yonarlar, magazin dünyasının aksine akademik geçmişi ve mesleğiyle farklı bir profil çiziyor. Çiftin Edirne'de bir barda başlayan ve İstanbul'daki tarihi Binbirdirek Sarnıcı'nda nikah masasına taşınan ilişkisi yıllarca gözlerden uzak yaşandı. İkilinin 2017'de tek celsede biten evliliğinden geriye bir kız çocuğu ve müzik dünyasına kazandırılan unutulmaz anılar kaldı.

NESLİN YONARLAR KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Trakya kökenli olan Neslin Yonarlar, 1978 yılında Edirne'de dünyaya geldi. 45 yaşındaki Yonarlar, yükseköğrenimini Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde tamamladı. Ziraat ve tarım alanında uzmanlaşarak mesleki kariyerini tamamen bu yönde şekillendirdi. Haluk Levent ile evli kaldığı dönemde medyadan uzak durmayı seçti ve eğitimini aldığı mesleğini icra etti.

HALUK LEVENT İLE NESLİN YONARLAR NASIL TANIŞTI, NE ZAMAN EVLENDİ?

İkilinin yolları yıllar önce Edirne'de bir barda kesişti. Haluk Levent'i sahnede dinleyen Yonarlar'ın arkadaşlığı zamanla aşka dönüştü. Yonarlar, sanatçının efsaneleşen "Hani Benim Olacaktın" adlı şarkısının klibinde de kamera karşısına geçti. Çift, 2004 yılında İstanbul'un tarihi mekanlarından Binbirdirek Sarnıcı'nda düzenlenen görkemli bir törenle evlendi. Nikah merasiminde Mahsun Kırmızıgül ve Erhan Aygün şahitlik yaptı.

HALUK LEVENT'İN ESKİ EŞİ NESLİN YONARLAR NEDEN BOŞANDI, ÇOCUĞU VAR MI?

Özel hayatlarını kameralardan uzakta yaşayan çiftin evliliği 13 yıl sürdü. İkili 2017 yılında mahkemeye ortak dilekçe vererek anlaşmalı boşanma kararı aldı. Tek celsede biten davanın ardından kamuoyuna yaptıkları açıklamada evliliklerini fikren ve ruhen anlaşamadıkları için sonlandırdıklarını duyurdular. Bu uzun evlilikten çiftin bir kız çocuğu bulunuyor.