Son Mühür- ABD Yüksek Mahkemesi, Türkiye'nin Halkbank'ın İran yaptırımlarını ihlal ettiği iddialarına ilişkin ABD'deki ceza davasının sonlandırılması talebini reddetti.

Bu, davanın New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'nde devam edeceği anlamına geliyor. Mahkeme, Halkbank'ın "mutlak dokunulmazlık" (common law sovereign immunity) talebini incelemeye almadı.

Halkbank, İran’a yönelik yaptırımları ihlal etmek, kara para aklama ve dolandırıcılık yapmakla suçlanıyor. ABD savcılığı, bankanın İran kaynaklı milyarlarca doları sahte ticari işlemler aracılığıyla uluslararası finans sistemine aktardığını iddia ediyor.

Halkbank hisseleri sert düştü...



2023’te ABD Yüksek Mahkemesi, yabancı devletlerin sahip olduğu kurumların cezai davalarda Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası (FSIA) kapsamında korunamayacağını karara bağlamıştı.

Halkbank, “Teamül hukuku bağışıklığı” gerekçesiyle yeniden dokunulmazlık talebinde bulunarak Yüksek Mahkeme’ye başvurmuştu.

ABD'den gelen ret kararının ardından Halkbank'ın hisseleri yüzde 6'nın üzerinde düştü.