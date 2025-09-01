Son Mühür- Gazeteci Cem Küçük, katıldığı televizyon programında iktidara sert eleştiriler yöneltti. Küçük, özellikle ekonomi ve güvenlik politikalarının ciddi sorunlar doğurduğunu ifade ederek şu sözleri sarf etti:

"Silahlar bırakıldı mı, bilmiyoruz"

“Komisyonun amacı ne belli değil. Silah bırakmada yaz sonu deniyordu, yaz bitti. Silahlar bırakıldı mı, bilmiyoruz. Faizler yüksek. Piyasada para sıkıntısı var. İflaslar ve konkordatolar bitmek bilmiyor. 16-17 yaşındaki çocuklar 200-300 bin liraya adam vuruyor, iş yeri kurşunluyor.”

Ekonomideki durgunluk, yüksek faiz oranları ve artan konkordato dalgasına dikkat çeken Cem Küçük, aynı zamanda gençlerin suça sürüklenmesini de büyük bir güvenlik riski olarak değerlendirdi.

Küçük’ün bu çıkışı, AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen isimlerden gelmesi nedeniyle siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı.