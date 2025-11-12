Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması iddianamesinde, Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu’nun da “rüşvet” suçlamasıyla yargılanması talep edildi. Savcılık, para alışverişi olmasa bile, Mahiroğlu’nun Boğaziçi Ön Görünüm Bölgesi’ndeki villasına ek bölümler yaptırmasını “rüşvet” kapsamında değerlendirdi. İddianamede, bu kaçak yapıların “örgüt lehine yayın desteği” karşılığında gerçekleştirildiği öne sürüldü. Suçlamalar, etkin pişmanlıktan yararlanan şüpheli Yakup Öner’in ifadelerine dayanıyor. Öner, 2023 seçimleri öncesinde Mahiroğlu’nun villasında kaçak inşaat yapıldığını fark ettiğini ve durumu İBB Başkanı İmamoğlu’na bildirdiğini belirtti. İddianameye göre İmamoğlu, “Bu konuyu Murat Ongun ile birlikte değerlendirin” talimatını verdi.

İddianamede, İmamoğlu’nun o dönemdeki iletişim danışmanı Murat Ongun’un “Bize destek veren tek kanal bu, üzerine nasıl gideceğiz” şeklinde bir ifade kullandığı ileri sürüldü. Bunun üzerine Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün süreci askıya aldığı, medyada çıkan haberlerin ardından ise “göstermelik” bir Yapı Tatil Tutanağı düzenlediği belirtildi. Resmî kayıtlarda, 15 Ağustos 2022 tarihli tutanakta villaya 297 metrekarelik bodrum ve 122 metrekarelik yeni kat eklendiği, sadece yeni katın yıkıldığı; diğer aykırılıkların ise giderilmediği tespitine yer verildi. Bu belgelerin, etkin pişmanlıktan yararlanan Yakup Öner’in beyanlarını desteklediği savunuldu. İddianamede ayrıca, İmamoğlu, Ongun, Öner ve Elçin Karaoğlu arasında yoğun telefon trafiği ile aynı baz istasyonlarında tespit edilen konum verileri de delil olarak gösterildi.

Villa ve örgüt ilişkisi iddiası

Savcılık, rüşvet suçunun sadece nakdi menfaatle sınırlı olmadığını, “her türlü çıkar veya yarar sağlamanın” da bu kapsamda değerlendirilebileceğini belirtti. Buna göre Mahiroğlu’nun, Boğaz’daki villasına yapılan ekler karşılığında Halk TV üzerinden İmamoğlu ve “örgüt” lehine yayın yapmayı taahhüt ettiği iddia edildi. İddianamede, “Örgüt lideri Ekrem İmamoğlu, Cafer Mahiroğlu’ndan maddi menfaatten daha değerli bulduğu basın desteğini almak için Murat Ongun’a talimat vermiştir” ifadesine yer verildi. Cafer Mahiroğlu’nun “rüşvet verme”, Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve Fatih Keleş’in ise “rüşvet anlaşması yapılması ve alınması için talimat verme” suçlamalarıyla cezalandırılmaları istendi. Elçin Karaoğlu hakkında “rüşvet fiiline iştirak” ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Yakup Öner hakkında ise “ceza verilmesine yer olmadığı” yönünde karar talep edildi.

Mahiroğlu’nun ayrıca İstanbul’da “ihaleye fesat karıştırma” ve Ayvalık’ta “imar kirliliğine neden olma” suçlarından arandığı, 10 Mart 2025’te İstanbul Havalimanı’ndan İngiltere’ye çıktığı bilgisi de dosyada yer aldı.