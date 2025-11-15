13 Kasım Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi’nde meydana gelen olayda, seyir halindeki halk otobüsünün önüne bir araç kırdı.

Edinilen bilgilere göre, kendisine yol verilmediğini öne süren bir kişi aracından inerek otobüs şoförü E.K.’ye bağırmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü.

Şüpheli tabanca çekip şoföre ateş açtı

Saldırgan, yanında bulunan tabanca ile otobüs şoförüne doğru ateş etti. Kurşunlardan biri yolcu camını delip şoför kabinine saplandı.

Otobüs içinde büyük bir panik yaşanırken, saldırganın ön kapıya yönelip yeniden ateş etmeye çalıştığı da kamera kayıtlarında görüldü.

Şoför yolcuları kurtarmak için otobüsü bölgeden uzaklaştırdı

Saldırı anında soğukkanlılığını koruyan şoför E.K., yolcuların can güvenliğini sağlamak adına otobüsü hızla olay yerinden uzaklaştırdı. Yolcuların korku dolu anları, otobüsteki güvenlik kameralarına da yansıdı.

Polis saldırganı kısa sürede yakaladı

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçmaya çalışan saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Soruşturma devam ediyor

Halk otobüsüne yönelik silahlı saldırı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Polis, saldırının nedenini ve saldırganın olaya dair bağlantılarını araştırıyor.