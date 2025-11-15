Sivas’ın Kangal ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan bir TIR yolu kapattı. Aynı güzergahta ilerleyen başka bir TIR sürücüsünün yardım için durduğu sırada, arkadan gelen hafif ticari araç duramayıp TIR’a çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kangal-Sivas karayolunda meydana geldi

Olay, akşam saatlerinde Kangal-Sivas Karayolu Gürün yol ayrımı yakınlarında yaşandı.

Mahmut Çeribaş yönetimindeki 34 FFM 260 plakalı TIR, kar yağışı nedeniyle kayarak yolu tamamen kapattı. Durumu gören Tuncay Kabul ise kullandığı 34 FCP 129 plakalı TIR’ı yol kenarına çekerek meslektaşına yardım etmek istedi.

Tam o sırada Eyüp Yılmaz idaresindeki 34 EYP 27 plakalı hafif ticari araç, yardım için duran TIR’a hızla arkadan çarptı.

Bir kişi hayatını kaybetti

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde hafif ticari araçta bulunan Türkan Çiftçi’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Araç sürücüsü Eyüp Yılmaz ile yolcular Fatma Dilan Çiftçi, Asuman Yılmaz, Ayşe Feyza Çiftçi ve Harun Çiftçi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar Sivas’taki hastanelere götürüldü

Yaralıların ambulanslarla Sivas’taki çeşitli hastanelere sevk edildiği, durumlarının takip altında olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Türkan Çiftçi’nin cenazesi, otopsi için Kangal Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili polis ve jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Olumsuz hava şartlarının bölgede ulaşımı zorlaştırdığı bildirildi.

