Yalova’dan 4 Ağustos’ta “Graywolf” isimli teknesiyle Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan iş insanı Halit Yukay’dan uzun süre haber alınamamıştı. 68 metre derinlikte yapılan aramalar sonucunda, 19 gün sonra Balıkesir’in Erdek ilçesi açıklarında cansız bedenine ulaşıldı. Teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu.

Cenaze İstanbul’a getirildi

Bandırma Limanı’na çıkarılan Yukay’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İncelemelerin ardından 4 Eylül sabahı ailesine teslim edilen cenaze, İstanbul Karacaahmet Mezarlığı içindeki gasilhaneye götürüldü.

Marmara Üniversitesi Camii’nde tören

Halit Yukay için bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve iş dünyasından dostlarının yanı sıra sanat ve spor camiasından tanıdık simalar da katıldı.

Ünlü isimler cenaze töreninde yer aldı

Cenazeye katılanlar arasında Kıvanç Tatlıtuğ, Seda Bakan, Burak Yamantürk, Ali Dürüst, Mehmet Aslan ve Nefise Karatay gibi ünlü isimler dikkat çekti. Taziyeleri ailesi kabul ederken, eşi Rania Stypa tabutun başından ayrılmadı. Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un tören sırasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Bakan Ersoy’dan çelenk

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da törene çelenk göndererek Yukay ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi

Kılınan cenaze namazının ardından iş insanı Halit Yukay, Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’nda dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.