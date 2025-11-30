Son Mühür- Görgüzel’in “Diziden kimlerle hala görüşüyorsunuz?” sorusuna yanıt veren Ergün, sadece Bennu Yıldırımlar ile iletişimin sürdüğünü söyledi.

“Fahriye ve Gökçe ile bağ kaldıramadık”

Görgüzel’in Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır sorusu üzerine Ergün, iki oyuncuyla da artık görüşmediklerini doğruladı. Bir dönem Bahadır ile temaslarının sürdüğünü belirten Ergün, şu ifadeyi kullandı:

“Gökçe’yi görmedim. Evlendirdik onu. Ben çok öncülük yaptım, gidip anne babasından istedim. Ama sonra görüşemedik.”

Görgüzel’den “vefasızlık” tepkisi

Halil Ergün’ün sözleri sonrası programın sunucusu Selen Görgüzel, oyuncular arasındaki iletişimin tamamen kopmasını eleştirerek şöyle konuştu: “Vefasızlık bu! Hayatına damga vurmuş bir işte iletişimin tamamen kopmasını anlayamıyorum.”

Görgüzel, 1996’da yer aldığı Mahallenin Muhtarları dönemine gönderme yaparak, o yıllardan bu yana ekip arkadaşlarıyla bağını hiç koparmadığını ve hala arayıp sorduklarını dile getirdi.