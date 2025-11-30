Son Mühür- Programda yöneltilen sorulara açık şekilde karşılık veren Ebo, Orkun Işıtmak’ın yönelttiği “Herhangi bir mafya bağlantın var mı?” sorusuna tereddütsüz “Var” yanıtını verdi. Bu yanıt üzerine detaylara değinen fenomen isim, gençlik dönemlerine ilişkin açıklamalar yaptı.

“Geldiğim yer buna müsaitti”

Kısa sürede popülerlik kazanan Ebo, geçmiş deneyimlerinin bu bağlantıya zemin hazırladığını belirterek şunları söyledi:

“Var. Geldiğim yer buna müsait. Şu an aktif tanıdığım bir mafya yok. Ama geçmişte seyyar satıcılık yaptığım dönemde mafyayla kontaktaydım.”

“Haraç ya da iş birliği olmadı”

Ebo, söz konusu bağlantının sanıldığı kadar derin olmadığını vurgulayarak ilişkilerin boyutunu şu sözlerle açıkladı:

“Şöyle bir kontaktaydım. Tanıyorlardı beni; denk geldiğimizde ‘abi ne haber, nasılsın?’ Bu! Herhangi bir iş birliğim, yardım istemek gibi bir durum olmadı. Haraç kesmek gibi bir kontak yok. Finansal ortaklığımız olmadı.”