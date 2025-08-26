Banu Güney Arıduru, 26 Ağustos tarihinde hayatını kaybederek iş dünyasında ve yakın çevresinde büyük bir üzüntü yarattı. 27 yıllık kariyeri boyunca iletişim ve hızlı tüketim sektörlerinde önemli başarılara imza atan Arıduru, yardımsever kişiliği ve profesyonel duruşuyla tanınıyordu. Vefat haberi, sosyal medyada geniş yankı buldu ve sevenleri tarafından duygusal mesajlarla anıldı.

Banu Güney Arıduru kimdir?

Banu Güney Arıduru, 1971 yılında doğdu ve 26 Ağustos itibarıyla 54 yaşındaydı. Vehbi Koç Vakfı Lisesi’ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Eğitimini Los Angeles International University’de MBA yaparak tamamladı. Kariyerine Beko’da stajyer olarak başladı ve ardından Migros’ta mağaza müdür yardımcılığı, Kurtsan İlaçları’nda satış müdürlüğü ve Telsim’de satış planlama direktörlüğü gibi görevlerde bulundu. 2004 yılında gıda sektörüne geçiş yaparak Domino’s Pizza’da genel müdür yardımcılığı yaptı. 2010’da kendi danışmanlık şirketi BigBiz’i kurdu ve 2013’ten itibaren Çelebi Holding bünyesinde Little Caesars Türkiye’nin genel müdürlüğünü üstlendi. Stratejik vizyonu ve operasyonel liderliğiyle tanınan Arıduru, dijital dönüşüm projelerinde de öncü rol oynadı.

Neden öldü?

Banu Güney Arıduru, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle 26 Ağustos tarihinde hayatını kaybetti. Tedavi sürecinde olduğu bilinen Arıduru’nun sağlık durumu, yakın çevresi tarafından paylaşılmamıştı. Vefat haberi, iş dünyasında ve sosyal çevresinde derin bir üzüntü yarattı. Arıduru’nun cenazesi, 27 Ağustos Çarşamba günü Sarıyer Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Demirciköy Mezarlığı’na defnedilecek.

İş dünyasındaki etkisi

Arıduru, profesyonel başarılarının yanı sıra sıcakkanlı ve yardımsever kişiliğiyle de hatırlanıyor. Telsim’deki görevi sırasında pek çok kişinin hayatına dokundu ve Little Caesars Türkiye’de markanın büyümesine önemli katkılar sağladı. Yakın dostları, onu “iyi insan” ve “can yoldaşı” olarak tanımlarken, iş dünyasında bıraktığı izler uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.