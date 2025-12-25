Son Mühür- Suç gelirlerini aklama, yasa dışı bahis ve örgüt kurma suçlamalarıyla yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile ablası Sıla Doğu, bu kez aile içi bir gerilimle gündeme geldi. Kardeşler arasında yaşanan tartışmaya ilişkin karşılıklı açıklamalar, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Dilan Polat: “Darbedildim” iddiası

Dilan Polat, Instagram hesabından peş peşe paylaştığı hikâyelerde, bir süredir aynı evde kaldığı ablası Sıla Doğu’nun kendisini darbettiğini öne sürdü. Polat, saçlarının çekildiğini ve kolunun tırmalandığını iddia ederek, vücudundaki izlerin fotoğraflarını paylaştı. Açıklamalarında sert ifadeler kullanan Polat, ablasının bir daha evine giremeyeceğini belirterek, yaşananlara tepki gösterdi.

Sıla Doğu: “Kardeşler arasında tartışma”

İddiaların ardından Sıla Doğu da sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Yaşananların, Dilan Polat’ın kızıyla ilgili bir konu nedeniyle çıkan tartışmadan kaynaklandığını savunan Doğu, olayın büyütüldüğünü ileri sürdü. Doğu, Polat’ın sosyal medyada paylaşım yapmasını engellemek amacıyla saçını çektiğini belirterek, bunun darp olarak yansıtılmasının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

“Abartılıyor”

Sıla Doğu, açıklamasında yaşananların her kardeş arasında görülebilecek bir tartışma olduğunu dile getirerek, kamuoyunda algı oluşturulmaması çağrısında bulundu. Kardeşiyle aralarındaki bağa vurgu yapan Doğu, uzun süre aynı ortamda kaldıklarını ve bu süreçte ciddi bir sorun yaşanmadığını söyledi.