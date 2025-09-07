Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, 70 bini aşkın okul ve 761 binden fazla derslikle yeni döneme "Merhaba" diyecek.

Yeni Müfredat Uygulamaya Geçiyor

Geçen yıl pilot olarak başlatılan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesindeki yeni öğretim programları, bu yıl daha geniş bir yelpazede uygulanacak. Programlar; ana sınıfı, ilkokul 1 ve 2, ortaokul 5 ve 6, ortaöğretim hazırlık, 9 ve 10’uncu sınıflarda geçerli olacak.

2025-2026 Takvimi Belli Oldu

Öğrenciler ve öğretmenler için yeni eğitim-öğretim yılının ara tatil ve sömestr tarihleri de netleşti.

İlk ara tatil: 10-14 Kasım 2025.

Birinci dönem sonu: 16 Ocak 2026.

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026.

İkinci ara tatil: 16-20 Mart 2026.

Eğitim-öğretim yılı sonu: 26 Haziran 2026.