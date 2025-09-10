Son Mühür- Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’in ardından Beykoz Meclisi'nden CHP'li iki üyenin istifa haberi geldi. Uğur Gökdemir ve Murat Uzun CHP'den istifa ederek yola bağımsız olarak devam edeceklerini duyurdu.

İstifa eden isimler arasında yer alan Uğur Gökdemir, iptal edilen CHP İl kongresiyle ilgili açılan davada iddianamede Özgür Çelik lehine oy kullanması için 100 bin TL para almakla suçlanıyordu.

Partimden destek görmedim...

İstifa haberini sosyal medyadan duyuran Uğur Gökdemir hakkında açılan davalarda partisi tarafından yalnız bırakıldığını öne sürdü.

Gökdemir,

“İl başkanından, avukatlardan, genel başkan yardımcılarına kadar uzanan süreçte hakkımda açılan davalarda yalnız bırakıldım. Her akşam haberlerde yer alırken, omuz omuza vermemiz gereken bu yolda kendimi sahipsiz hissettim.” sözleriyle istifasını savunmuştu.