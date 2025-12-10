İddiaya göre Ersen Dikmen, Mert Hakan’ın gönderdiği paralarla özellikle İsmail Yüksek üzerine yoğun bahisler oynadı. Bu bahislerden ilki, 28 Kasım 2024 tarihli Slavia Prag – Fenerbahçe maçında gerçekleşti. Dikmen, “İsmail Yüksek en az 3 faul yapar” bahsini 1,73 oranıyla tam 15 kez oynadı ve hepsini kazandı; maçta Yüksek 5 faul yaptı. Asıl dikkat çeken bahis ise 23 Ekim’deki Fenerbahçe – Stuttgart karşılaşmasında oynandı. Dikmen’in “İsmail Yüksek kart görür” bahsini üç kez oynadığı belirlendi. Maç boyunca kart görmeyen Yüksek, 90+8. dakikada rakibiyle girdiği tartışma sonrası sarı kart aldı ve tüm kuponlar tutmuş oldu. Bu son dakika kartı, savcılığın dikkatini çeken en kritik detaylardan biri olarak öne çıktı.

Mert Hakan Yandaş’ın mali işlemleri, MASAK raporu ile dosyaya detaylı şekilde dahil edildi. Rapora göre, 2017’den bu yana hesaplarına 204 milyon TL girdiği, aynı dönemde 207 milyon 475 bin TL çıktığı tespit edildi. Ayrıca, Mert Hakan’ın 2021–2025 yılları arasında Ersen Dikmen’e 4 milyon 453 bin TL gönderdiği ve bu paraların hesaba geçer geçmez bahis sitelerine aktarıldığı belirlendi.

"Tutmazsa silmezsem iddiayı insan değilim''

Dosyaya giren WhatsApp yazışmaları, soruşturmanın en çok dikkat çeken bölümlerinden biri oldu. 2 Mayıs 2025 tarihli sohbetlerde, Mert Hakan’ın bir bahisle ilgili olarak “Tutmazsa silmezsem iddiayı insan değilim. Galatasaraylıyım, göreceksin” dediği ortaya çıktı. Ersen Dikmen’in bu mesaja “Geç” yanıtını verdiği, Mert Hakan’ın ise sözünü yineleyerek “Galatasaraylıyım diyorum” ifadelerini kullandığı görüldü. Fenerbahçe forması giyen bir oyuncunun bu sözleri, yazışmaların ortaya çıkmasıyla kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.