Son Mühür - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, Türkiye genelinde kapsamlı bir arsa satışına hazırlanıyor. Ankara ve İstanbul’un da aralarında bulunduğu 37 ildeki 252 taşınmaz, 25 Aralık’ta açık artırma yoluyla alıcı bulacak.

Arsalar hangi illerde bulunuyor?

TOKİ yetkililerinin verdiği bilgilere göre satışa çıkarılacak arsalar, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova illerinde yer alıyor. Ayrıca Antalya’nın Aksu ilçesindeki bir arsa, satış yerine kiralama yöntemiyle açık artırmaya sunulacak. Detaylar belli oldu Açık artırmalar kapsamında: Peşin satış,

Yüzde 25 peşinat – 48 ay vade,

Yüzde 40 peşinat – 36 ay vade seçenekleri sunulacak.

Peşin ödemelerde yüzde 15 indirim uygulanacak.

Arsaların nitelikleri arasında konut, ticaret, turizm, sağlık, tarım, spor, sanayi, özel eğitim, akaryakıt, depolama, kentsel çalışma alanları, plansız arsalar ve sosyal tesis alanları yer alıyor.

25 Aralık Perşembe günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek açık artırmalar:

Ankara ve İstanbul’daki salonlarda fiziki,

İnternet üzerinden çevrim içi katılım imkânıyla yapılacak.