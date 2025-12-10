Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Bahadır Kimya’ya ait fabrikada sabah saatlerinde henüz nedeni bilinmeyen bir yangın başladı.

Kimyasal üretim veya depolama bölümünde çıktığı belirtilen alevler, maddelerin yanıcı özelliği nedeniyle kısa sürede fabrikanın geniş bir bölümüne yayıldı.

Olay yerine ekipler sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye Kırıkkale Belediyesi ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Kimyasal riske karşı sağlık ekipleri ve AFAD da tedbir amaçlı sahada konuşlandırıldı. Yangının kimyasal maddelerden kaynaklanma ihtimali nedeniyle olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.