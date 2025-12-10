Son Mühür- Türkiye'nin CAATSA yaptırımlarına takılmasına ve F-35 programından çıkarılmasına neden olan S-400'ler bu kez ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın açıklamalarıyla yeniden gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Beyaz Saray ziyaretinde sorunun çözümü için Başkan Trump'tan gelen olumlu sinyallere rağmen bugüne kadar adım atılamamıştı.

''Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’nin F-35 programına yeniden katılma isteği ve Rus yapımı S-400 hava savunma sistemine sahip olması konusunda Türkiye ile yürütülen görüşmeleri sürdürmektedir.'' hatırlatmasında bulunan ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack,

''ABD yasalarında da belirtildiği üzere, Türkiye’nin F-35 programına dönebilmesi için S-400 sistemini artık işletmemesi ve elinde bulundurmaması gerekmektedir.



Başkan Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki olumlu ilişki, neredeyse on yıldır bu konuda yaptığımız en verimli görüşmelere zemin hazırlayan yeni bir iş birliği atmosferi yaratmıştır.

Umudumuz, bu görüşmelerin önümüzdeki aylarda hem Amerika Birleşik Devletleri’nin hem de Türkiye’nin güvenlik gereksinimlerini karşılayacak bir atılım sağlamasıdır.'' mesajı verdi.



Krizin çözümü için Moskova detayı...



Barrck'ın F-35 ve S-400'lerle ilgili mesajı sosyal medyada Türkiye F-35'lerine kavuşuyor mu? sorularını da beraberinde getirdi.

Ancak emekli büyükelçi Selim Kuneralp, F-35 ve S-400 sorununun çözümünde kilidi çözecek anahtarın Moskova'nın elinde olduğuna dikkat çekti.



''ABD Büyükelçisi Barrack gece yayınladığı bir açıklamayla F35 sorununun çözülmesi için kanun gereği Türkiye’nin Rus yapımı bir kaç yıldır kutularından çıkarılamayan S400 füzelerine sahip olmaması (not possess) gerektiğini bildirdi.'' diyen Kuneralp,

''Oysa iktidarın bu füzelerin bir çeşit NATO ve ABD denetimi altında ancak Türkiye’de kalmasını sağlayacak karmaşık formül üzerinde çalıştığına dair duyumlar alınıyordu.

F35 sorununun ve dolayısıyla ABD’den temin edilecek KAAN motor sorununun iddia edildiğinin aksine çözülmesi yakın gözükmüyor zira S400’lerin başka bir ülkeye devri ancak Rusya’nın rızasıyla mümkün ve tabii Rusya bu müsaadeyi vermeyecektir.'' hatırlatmasında bulundu.