Son Mühür- Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 12 Aralık’ta başlayacak toplantıları öncesinde gözler, belirlenecek zam oranlarına çevrildi. Çalışma dünyasında en çok konuşulan formül, hedeflenen ve yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalamasına göre artış yapılması olarak öne çıkıyor.

Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, yeni ücrete yönelik üç farklı artış olasılığını paylaştı.

İlk toplantı Cuma günü

Milyonlarca çalışan ve işvereni yakından ilgilendiren yeni asgari ücret, komisyonun cuma günü yapacağı ilk toplantıyla birlikte şekillenmeye başlayacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla yürütülen süreçte, zam oranının belirlenmesinde kullanılacak hesaplama yöntemi tartışmaların odağında bulunuyor.

Enflasyon ortalaması formülü öne çıkıyor

Kulislerde, ücret artışının hem hedeflenen hem de beklenen enflasyon verilerinin ortalaması üzerinden belirlenmesi formülünün ağırlık kazandığı belirtiliyor. Bu yöntemin, hükümetin enflasyonla mücadele politikasıyla uyumlu olduğu değerlendiriliyor.

Açlık sınırı ve yaşama maliyeti etkisi

İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki değerlendirmesinde, Türk-İş’in kasım ayı verilerinin mevcut tabloyu net ortaya koyduğunu ifade etti. Buna göre kasım ayında açlık sınırı 29.828 TL, bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise 38.752 TL olarak hesaplandı.

Karakaş, yeni ücretin Şubat 2026 itibarıyla çalışanların eline geçeceği düşünüldüğünde, asgari ücretin açlık sınırının altında olmaması gerektiğini vurgulayarak, 33.000–34.000 TL bandının zorunlu hale geldiğini dile getirdi. Türk-İş’in belirlediği yaşama maliyetinin dikkate alınması halinde ise asgari ücretin 40 bin TL’nin altına düşmemesi gerektiğini belirtti.

Hükümet ve işverenin yaklaşımları

Hükümet kanadının enflasyon programını riske atmamak ve istihdamı korumak adına dengeli bir artış üzerinde durduğu ifade ediliyor. İşveren tarafı ise maliyet artışları, ihracat performansı ve rekabet koşulları nedeniyle daha sınırlı bir zam oranını savunuyor.

Üç senaryo masada

Karakaş’ın paylaştığı muhtemel zam senaryoları şöyle sıralanıyor:

Düşük artış senaryosu: Yüzde 25 zam ile 27.600 TL

Orta artış senaryosu: Yüzde 30 zam ile 28.700 TL

Destek artırımıyla üst senaryo: Cumhurbaşkanı’nın devreye girmesi halinde 29.000 TL

Karakaş, aylardır yaptığı değerlendirmelerde bu aralıkları işaret ettiğini, mevcut göstergelerin de bu tahminleri güçlendirdiğini ifade etti.